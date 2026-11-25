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V Humennom osadili vianočný stromček, rozsvietia ho 4. decembra
Takmer 40-ročná jedľa vyrástla v záhrade rodinného domu na Čulenovej ulici.
Autor TASR
Humenné 25. novembra (TASR) - Vianočný stromček na Námestí slobody v Humennom slávnostne rozsvietia 4. decembra. Približne desať metrov vysokú jedľu bielu už osadili zamestnanci technických služieb mesta pred mestským kultúrnym strediskom (MsKS). Ako TASR informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, v nasledujúcich dňoch ju čaká zdobenie.
Takmer 40-ročná jedľa vyrástla v záhrade rodinného domu na Čulenovej ulici. Mestu ju darovala rodina Hansovcov. Strom pred rokmi vysadila Žofia Hansová, ktorá mala podľa slov jej nevesty Dariny Hansovej vrúcny vzťah k prírode a záhradkárčeniu. „Jedľa mala svoje miesto na okraji pozemku, jej koreňový systém však zasahoval až do susedovej stavby, tak manžel už skôr uvažoval, že ju ponúkneme mestu ako vianočný stromček,“ uviedla Darina Hansová.
Slávnostné rozsvietenie stromčeka bude sprevádzať kultúrny program. O 17.00 h vystúpi na námestí humenská skupina Kepasa, v rovnakom čase sa v divadelnej sále MsKS uskutoční predstavenie Vládkyňa zimy v podaní divadla z Košíc. Po rozsvietení stromčeka vystúpi kapela Rolls z Čirča.
Súčasťou predvianočného programu v meste budú 4. a 5. decembra aj Humenské vianočné trhy. Návštevníkom budú k dispozícii predajné stánky s občerstvením, remeselnými výrobkami a ďalším sortimentom, ako aj zábavné atrakcie. Počas oboch dní sa od 13.00 do 18.00 h bude podávať aj primátorský punč za symbolickú cenu. Výťažok použijú na charitatívne účely.
Takmer 40-ročná jedľa vyrástla v záhrade rodinného domu na Čulenovej ulici. Mestu ju darovala rodina Hansovcov. Strom pred rokmi vysadila Žofia Hansová, ktorá mala podľa slov jej nevesty Dariny Hansovej vrúcny vzťah k prírode a záhradkárčeniu. „Jedľa mala svoje miesto na okraji pozemku, jej koreňový systém však zasahoval až do susedovej stavby, tak manžel už skôr uvažoval, že ju ponúkneme mestu ako vianočný stromček,“ uviedla Darina Hansová.
Slávnostné rozsvietenie stromčeka bude sprevádzať kultúrny program. O 17.00 h vystúpi na námestí humenská skupina Kepasa, v rovnakom čase sa v divadelnej sále MsKS uskutoční predstavenie Vládkyňa zimy v podaní divadla z Košíc. Po rozsvietení stromčeka vystúpi kapela Rolls z Čirča.
Súčasťou predvianočného programu v meste budú 4. a 5. decembra aj Humenské vianočné trhy. Návštevníkom budú k dispozícii predajné stánky s občerstvením, remeselnými výrobkami a ďalším sortimentom, ako aj zábavné atrakcie. Počas oboch dní sa od 13.00 do 18.00 h bude podávať aj primátorský punč za symbolickú cenu. Výťažok použijú na charitatívne účely.