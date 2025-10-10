< sekcia Regióny
V Humennom otvorili nové darcovské centrum s možnosťou darovať plazmu
V humenskej nemocnici zaznamenali počas minulého roka 15-percentný nárast počtu darcov krvi, vrátane rastúceho počtu prvodarcov.
Autor TASR
Humenné 10. októbra (TASR) - V nemocnici v Humennom v piatok oficiálne otvorili nové darcovské centrum. Odbery krvi rozširujú aj o odbery krvnej plazmy. Renovácia trvala necelé štyri mesiace, pričom investícia sa vyšplhala na takmer 216.000 eur. Ako TASR informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová, zrekonštruované pracovisko sprístupnili počas Svetového týždňa plazmy.
V humenskej nemocnici zaznamenali počas minulého roka 15-percentný nárast počtu darcov krvi, vrátane rastúceho počtu prvodarcov. „Počet darcov krvi v našich nemocniciach neustále rastie, čo nás veľmi teší. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa v sieti Penta Hospitals Slovensko dlhodobo zameriavame na modernizáciu darcovských centier,“ uviedol medicínsky riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko Martin Šimo.
Rekonštrukcia priniesla komplexnú premenu darcovského centra aj nemocničnej krvnej banky. Pracovisko má nové priestory so zariadením, tromi odberovými kreslami a vyvolávacím systémom. Zmodernizované medicínske vybavenie dopĺňa klimatizácia a monitoring teploty a vlhkosti ovzdušia. Bezpečnosť darcov zvyšujú identifikačné náramky. „Darcovské centrum sme zrekonštruovali doslova od podlahy. Záleží nám na tom, aby sa u nás darcovia cítili dobre. Aj preto je nové pracovisko logisticky usporiadané tak, aby zabezpečovalo plynulý a pohodlný priebeh cesty darcu,“ dodal riaditeľ nemocnice Jaroslav Marčišin.
Novinkou je aj plazmaferéza - odber krvnej plazmy. Počas výkonu sa plazma oddelí od ostatných krvných zložiek, ktoré sú darcovi okamžite vrátené späť do krvného obehu. „Plazma sa nedá vyrobiť génovo-technickými metódami ani synteticky. Preto sú tisícky pacientov odkázaní na pomoc dobrovoľných darcov plazmy. Krvná plazma je pre modernú medicínu nenahraditeľnou látkou. Lieky z nej sa využívajú napríklad na liečbu autoimunitných, akútnych, onkologických, neurologických či infekčných ochorení. Doteraz sme ju získavali odbermi celej krvi, z ktorých sme získali približne 260 ml plazmy. Plazmaferézou budeme vedieť získať podstatne väčšie množstvo - až 600 ml z jedného odberu,“ uviedla primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia Alena Rovňáková.
