Štvrtok 9. apríl 2026
V Humennom páchateľ poškodil závesné lávky, odrezal káble

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Páchateľ poškodil dokopy päť závesných lávok.

Autor TASR
Humenné 9. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje trestný čin poškodzovania cudzej veci, ku ktorému došlo na Mierovej ulici v polyfunkčnom objekte. Páchateľ poškodil päť závesných lávok. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Na troch z nich odrezal 12 trojmetrových štvoržilových medených káblov vedúcich od prevodovky k motoru a od motora k ovládaciemu motoru. Na ďalších dvoch lávkach odrezal tri trojmetrové desaťžilové medené káble vedúce od motorov,“ uviedla hovorkyňa. Spoločnosť, ktorej vznikla škoda, ju predbežne vyčíslila na približne 2500 eur.
Neprehliadnite

OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát