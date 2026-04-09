V Humennom páchateľ poškodil závesné lávky, odrezal káble
Páchateľ poškodil dokopy päť závesných lávok.
Autor TASR
Humenné 9. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje trestný čin poškodzovania cudzej veci, ku ktorému došlo na Mierovej ulici v polyfunkčnom objekte. Páchateľ poškodil päť závesných lávok. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Na troch z nich odrezal 12 trojmetrových štvoržilových medených káblov vedúcich od prevodovky k motoru a od motora k ovládaciemu motoru. Na ďalších dvoch lávkach odrezal tri trojmetrové desaťžilové medené káble vedúce od motorov,“ uviedla hovorkyňa. Spoločnosť, ktorej vznikla škoda, ju predbežne vyčíslila na približne 2500 eur.
