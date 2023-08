V Humennom plánujú rekonštrukciu rozvodov tepla za milióny eur

Humenné 23. augusta (TASR) - Humenská energetická spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na druhú etapu modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla v Humennom. Odhadovaná hodnota zákazky predstavuje takmer 6,92 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Na danom území sa navrhuje rekonštrukcia vykurovacích horúcovodných rozvodov, kde nové predizolované potrubia budú vedené v trasách jestvujúcich teplovodných kanálov," uvádza sa v oznámení s tým, že realizácia rekonštrukcie rozvodov je rozdelená celkom do 20 čiastkových etáp. Dôvodom je minimalizovanie časových úsekov odstávok tepla pre odberateľov.



Stavebné práce sa majú týkať horúcovodu Juh, Sever – vetva Sládkovičova ulica, sekundárnych rozvodov na Sídlisku III, na ulici Osloboditeľov, Sídlisku II B a Hrnčiarskej ulici. Hotové by mali byť do konca októbra 2026.



Projekt má byť financovaný z eurofondov.