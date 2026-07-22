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V Humennom pokračujú v odstraňovaní následkov búrky
Pracovníci sa po búrke prioritne zamerali na vyvrátené a polámané stromy na frekventovaných miestach.
Autor TASR
Humenné 22. júla (TASR) - Technické služby mesta Humenné pokračujú aj počas pracovného týždňa v odstraňovaní následkov sobotňajšej (18. 7.) búrky. Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, v stredu odstránili aj zlomený konár, ktorý zasiahol hrobové miesta na cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády.
Konár dopadol na päť hrobových miest, náhrobné kamene však nepoškodil. V nasledujúcich dňoch budú práce pokračovať na Mierovej ulici, Sídlisku I, Sídlisku pod Sokolejom, nábreží Laborca a v lokalitách Kudlovce a Sídlisko Poľana. Čistenie sa má postupne rozšíriť aj do ďalších častí mesta s individuálnou bytovou výstavbou.
Pracovníci sa po búrke prioritne zamerali na vyvrátené a polámané stromy na frekventovaných miestach. Čistili park pri kaštieli, chodníky, cyklochodníky a komunikácie na uliciach Nemocničná, Školská, 1. mája a 26. novembra, ako aj prístupové cesty na Sídlisko pod Sokolejom. Ručné a strojové čistenie sa uskutočnilo aj na Námestí slobody a uliciach Mierová a Komenského.
Samospráva zároveň eviduje viaceré škody na mestskom majetku. Na bytovom dome na Ulici SNP vietor odfúkol časť hromozvodu a rozbil sklo balkónových dverí. Zatečenie zaznamenali v kaplnke na Laboreckej ulici a v budove Materskej školy Štefánikova, najmä v priestoroch kuchyne. Poškodený bol aj pavilón B Materskej školy Třebíčska, okná Materskej školy Osloboditeľov a časť budovy mestskej polície vrátane šatní a skladových priestorov.
Sobotňajšiu (18. 7.) búrku sprevádzalo krupobitie, prívalový dážď a silný vietor. Voda zaplavila časti Mierovej a Nemocničnej ulice. Na viacerých miestach vietor vyvrátil alebo poškodil stromy, ktoré následne blokovali cesty a chodníky.
Konár dopadol na päť hrobových miest, náhrobné kamene však nepoškodil. V nasledujúcich dňoch budú práce pokračovať na Mierovej ulici, Sídlisku I, Sídlisku pod Sokolejom, nábreží Laborca a v lokalitách Kudlovce a Sídlisko Poľana. Čistenie sa má postupne rozšíriť aj do ďalších častí mesta s individuálnou bytovou výstavbou.
Pracovníci sa po búrke prioritne zamerali na vyvrátené a polámané stromy na frekventovaných miestach. Čistili park pri kaštieli, chodníky, cyklochodníky a komunikácie na uliciach Nemocničná, Školská, 1. mája a 26. novembra, ako aj prístupové cesty na Sídlisko pod Sokolejom. Ručné a strojové čistenie sa uskutočnilo aj na Námestí slobody a uliciach Mierová a Komenského.
Samospráva zároveň eviduje viaceré škody na mestskom majetku. Na bytovom dome na Ulici SNP vietor odfúkol časť hromozvodu a rozbil sklo balkónových dverí. Zatečenie zaznamenali v kaplnke na Laboreckej ulici a v budove Materskej školy Štefánikova, najmä v priestoroch kuchyne. Poškodený bol aj pavilón B Materskej školy Třebíčska, okná Materskej školy Osloboditeľov a časť budovy mestskej polície vrátane šatní a skladových priestorov.
Sobotňajšiu (18. 7.) búrku sprevádzalo krupobitie, prívalový dážď a silný vietor. Voda zaplavila časti Mierovej a Nemocničnej ulice. Na viacerých miestach vietor vyvrátil alebo poškodil stromy, ktoré následne blokovali cesty a chodníky.