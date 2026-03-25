Streda 25. marec 2026
V Humennom pribudli dva nové parkovacie automaty

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Zariadenia umožňujú viacero spôsobov úhrady parkovného. Vodiči môžu zaplatiť platobnou kartou, prostredníctvom QR kódu umiestneného na automate alebo v hotovosti.

Autor TASR
Humenné 25. marca (TASR) - V Humennom nainštalovali v dva nové parkovacie automaty na platených parkoviskách. Ako informuje samospráva, pribudli v lokalitách s najvyšším dopytom po parkovaní, a to na parkovisku pri budove Domu služieb na Mierovej ulici a pri budove Sociálnej poisťovne.

Zariadenia umožňujú viacero spôsobov úhrady parkovného. Vodiči môžu zaplatiť platobnou kartou, prostredníctvom QR kódu umiestneného na automate alebo v hotovosti. Parkovací lístok je možné získať vo forme vytlačeného papierového dokladu alebo v digitálnej podobe zaslanej na zadanú e-mailovú adresu.

Parkovacie automaty budú slúžiť ako doplnok k mobilnej aplikácii, pretože umožňujú platbu v hotovosti vodičom bez smartfónu, turistom alebo starším občanom. „Ak sa systém výberu poplatkov cez parkovacie automaty osvedčí a nestanú sa predmetom záujmu vandalov či zlodejov, zabezpečíme ich aj na ostatných platených parkoviskách,“ dodala samospráva.
