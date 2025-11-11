< sekcia Regióny
V Humennom pribudlo päť nových úsekov cyklotrasy s osvetlením
Nové úseky cyklotrasy sú už prístupné obyvateľom a vedú ulicami Tolstého, Mierová a Poľná.
Autor TASR
Humenné 11. novembra (TASR) - V Humennom pribudlo päť nových úsekov cyklotrasy s celkovou dĺžkou 2,7 kilometra. Projekt v hodnote takmer jeden milión eur bol financovaný z plánu obnovy. Každý úsek je vybavený moderným LED osvetlením. Ako TASR informovala spoločnosť EUROVIA SK, práce trvali od júla do októbra.
Nové úseky cyklotrasy sú už prístupné obyvateľom a vedú ulicami Tolstého, Mierová a Poľná. Súčasťou projektu je aj cyklocestička po hrádzi rieky Laborec, ktorá nadväzuje na cyklolávku spájajúcu Sídlisko pod Sokolejom s centrom mesta. „Pri realizácii sme kládli dôraz na bezpečnosť, moderné osvetlenie a plynulé napojenie na existujúce trasy. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou projektu, ktorý prispieva k zdravšiemu mestskému prostrediu,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Nikola Horizralová.
Nové cyklotrasy majú spríjemniť každodenné dochádzanie počas rannej a popoludňajšej špičky. Spojenie priemyselnej zóny s centrom mesta a napojenie na cyklolávku cez Laborec prinášajú cyklistom bezpečnú a rýchlu alternatívu k preplneným cestám.
Podľa primátora Miloša Merička sa od roku 2019 sieť cyklochodníkov v meste Humenné rapídne rozrástla, čím sa podporujú nielen cyklisti, ale aj rekreační bežci či inline korčuliari. „V trende výstavby cyklochodníkov chceme pokračovať, zapájame sa do výziev, sledujeme možnosti využitia externých zdrojov. Aktuálne má sieť cyklochodníkov v meste takmer deväť kilometrov a verím, že na budúci rok pokoríme aj desiatku,“ dodal primátor.
