V Humennom sa do mestskej športovej haly môžu vrátiť športovci

Humenné 16. augusta (TASR) - Do mestskej športovej haly v Humennom, ktorá po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine slúžila ako veľkokapacitné registračné centrum, sa môžu vrátiť športovci. Pracovníci ministerstva vnútra ju vyprázdnili v pondelok (15. 8.), aktuálne ju na využívanie na pôvodné účely pripravuje Správa rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) Humenné. Informovalo o tom mesto na svojej internetovej stránke.



Veľkokapacitné registračné centrum sa pre nízke počty prichádzajúcich vojnových presídlencov z Ukrajiny dostalo do "spiaceho" režimu ešte začiatkom júla, krízový štáb rezortu vnútra rozhodol o jeho úplnom uzavretí v piatok 12. augusta.



"V prípade zvýšenia príchodu utečencov z Ukrajiny spojeného s tamojším vojnovým konfliktom však bude musieť byť mestská športová hala znovu poskytnutá štátu na účely veľkokapacitného centra," doplnilo mesto. Mestským športovým klubom preto odporúča, aby boli na túto alternatívu pripravené a v predstihu si zabezpečili priestory, v ktorých by mohla pokračovať ich tréningová a súťažná činnosť.