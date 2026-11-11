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V Humennom sa M. Meričko ujal funkcie primátora na tretie obdobie
Meričko vo svojom príhovore zdôraznil potrebu pokračovať v rozvoji Humenného ako moderného, atraktívneho a bezpečného mesta.
Autor TASR
Humenné 11. novembra (TASR) - V Humennom sa v stredu uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva na nové volebné obdobie. Funkcie primátora sa opätovne ujal Miloš Meričko, ktorý v októbrových komunálnych voľbách získal 73,82 percenta hlasov. Nezávislého kandidáta podporilo 6342 voličov. Mesto tak povedie tretie volebné obdobie. Zástupcom primátora je Ondrej Babjarčík.
V 24-člennom mestskom zastupiteľstve zasadnú štyria noví poslanci, a to Martin Balogáč, Martin Kundrát, Ondrej Mudry a Stanislav Striženec. Pôsobiť v ňom bude sedem žien a 17 mužov. Mandát obhájilo 20 doterajších poslancov. Zvolení boli Michal Babin, Ondrej Babjarčík, Andrej Bača, Radovan Chovanec, Silvia Cukrovaná, Simona Čerevková, Peter Čičvák, Michal Druga, Ivo Hopta, Luciána Hoptová, Lukáš Jeňo, Vladimír Kičik, Milan Kulik, Martin Lichman, Jozef Mocák, Františka Mudra, Anna Sotaková, Marianna Trebišovská, Ján Voloch a Alena Židová.
Poslanci na zasadnutí schválili primátorovi základný plat vo výške 5201 eur mesačne bez navýšenia. Zároveň odsúhlasili Meričkovi poskytnutie náhrady platu za 21 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2026 po skončení funkčného obdobia 2022 až 2026.
Meričko vo svojom príhovore zdôraznil potrebu pokračovať v rozvoji Humenného ako moderného, atraktívneho a bezpečného mesta. V nasledujúcom období sa chce samospráva zamerať na modernizáciu škôl, zlepšenie systému triedeného zberu komunálneho odpadu a obnovu športovej infraštruktúry. V súčasnosti mesto realizuje projekty v hodnote približne 1,3 milióna eur. Zároveň pripravuje na realizáciu ďalšie projekty za 4,3 milióna eur, ktoré mu schválili v tomto roku. Samospráva tiež podala projektové žiadosti v hodnote 4,2 milióna eur.
Do konca roka plánuje mesto predložiť ďalšie žiadosti o nenávratné finančné príspevky v celkovom objeme viac ako 11 miliónov eur. Pripravované investície sa majú týkať modernizácie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy, zavádzania inteligentných riešení, rekonštrukcie zberného dvora či obnovy galérie a historického Parku mieru. „Zmyslom komunálnej politiky je pracovať nielen pre prítomnosť, ale vytvárať hodnoty, ktoré budú slúžiť ďalším generáciám,“ uviedol primátor.
V 24-člennom mestskom zastupiteľstve zasadnú štyria noví poslanci, a to Martin Balogáč, Martin Kundrát, Ondrej Mudry a Stanislav Striženec. Pôsobiť v ňom bude sedem žien a 17 mužov. Mandát obhájilo 20 doterajších poslancov. Zvolení boli Michal Babin, Ondrej Babjarčík, Andrej Bača, Radovan Chovanec, Silvia Cukrovaná, Simona Čerevková, Peter Čičvák, Michal Druga, Ivo Hopta, Luciána Hoptová, Lukáš Jeňo, Vladimír Kičik, Milan Kulik, Martin Lichman, Jozef Mocák, Františka Mudra, Anna Sotaková, Marianna Trebišovská, Ján Voloch a Alena Židová.
Poslanci na zasadnutí schválili primátorovi základný plat vo výške 5201 eur mesačne bez navýšenia. Zároveň odsúhlasili Meričkovi poskytnutie náhrady platu za 21 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2026 po skončení funkčného obdobia 2022 až 2026.
Meričko vo svojom príhovore zdôraznil potrebu pokračovať v rozvoji Humenného ako moderného, atraktívneho a bezpečného mesta. V nasledujúcom období sa chce samospráva zamerať na modernizáciu škôl, zlepšenie systému triedeného zberu komunálneho odpadu a obnovu športovej infraštruktúry. V súčasnosti mesto realizuje projekty v hodnote približne 1,3 milióna eur. Zároveň pripravuje na realizáciu ďalšie projekty za 4,3 milióna eur, ktoré mu schválili v tomto roku. Samospráva tiež podala projektové žiadosti v hodnote 4,2 milióna eur.
Do konca roka plánuje mesto predložiť ďalšie žiadosti o nenávratné finančné príspevky v celkovom objeme viac ako 11 miliónov eur. Pripravované investície sa majú týkať modernizácie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy, zavádzania inteligentných riešení, rekonštrukcie zberného dvora či obnovy galérie a historického Parku mieru. „Zmyslom komunálnej politiky je pracovať nielen pre prítomnosť, ale vytvárať hodnoty, ktoré budú slúžiť ďalším generáciám,“ uviedol primátor.