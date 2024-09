V Humennom sa uskutoční multižánrový festival venovaný L. Grosmanovi

Humenné 3. septembra (TASR) - V Humennom sa uskutoční Literárny festival venovaný pamiatke Ladislava Grosmana, autora predlohy oscarového filmu Obchod na korze, s názvom Literatúra v exile. Súčasťou programu bude okrem besied s autormi, vydavateľmi a teoretikmi v oblasti exilovej literatúry aj výstava fotografií a dokumentov z pozostalosti Ladislava Grosmana. Ako TASR informovala Zuzana Švecová z oddelenia bibliografie a regionálnych informácií Vihorlatskej knižnice v Humennom, program začne v sobotu (7. 9.).



"Dvojdňové podujatie prinesie pohľad do tvorivého života autorov, ktorí z rôznych príčin odišli do emigrácie, s dôrazom na tvorbu významného humenského rodáka. Festival odhalí peripetie vzniku exilových diel a ukáže ich význam pre budovanie povedomia o vlastnej minulosti, a to cez priezor umenia a kultúry," uviedla Švecová s tým, že o týchto témach budú prednášať hostia prvého dňa festivalu Peter Cabadaj a Radoslav Passia.



Súčasťou festivalu budú aj besedy. O exilovej literatúre ako významnom segmente vydavateľskej činnosti Slovenského národného múzea budú hovoriť jeho odborní pracovníci. Autorka knihy Dobrí ľudia v zlých časoch Daniela Hroncová Faklová, priblíži príbeh humenského dievčaťa, ktoré sa ocitlo v prvom transporte v marci 1942. Beseda s Janou Ondrušovou bude viazaná k Ladislavovi Grosmanovi, keďže hostka je autorkou monografie o ňom.



"Nedeľný (8. 9.) program bude v znamení aj výsostne osobných spomienok rodinných príslušníkov Ladislava Grosmana. Jeho neter Anna Shved z Izraela a synovec Juraj Grosman z Košíc sa podelia o svoje spomienky na strýka, ku ktorému mala najmä Anna mimoriadne vrúcny vzťah," dodala Švecová s tým, že súčasťou bude otvorenie výstavy fotografií z pozostalosti Ladislava Grosmana.



V programe sú aj hudobné vystúpenia kapely Mojše Band a humenského speváckeho zboru Young Voices.



Besedy, prednášky aj koncerty sa uskutočnia na poschodí Vihorlatskej knižnice. Multižánrový festival Literatúra v exile sa uskutoční ako súčasť projektu Mesto kultúry - Humenné 2024, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.