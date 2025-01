V Humennom sa vlani narodilo 207 detí, najčastejšie mená sú Mia a Nina

Humenné 9. januára (TASR) - V roku 2024 sa narodilo 207 Humenčanov, z toho 102 dievčat a 105 chlapcov. Ako TASR informovala Veronika Latta Mattová z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, medzi dievčenskými menami dominovali Mia a Nina, za nimi nasledovali Diana, Eliška a Timea. Najobľúbenejším chlapčenským menom bol Michal, za ktorým sa umiestnila trojica Šimon, Samuel a Adam.



"Na popularite už niekoľko rokov naberajú netradičné zahraničné mená aj v našom meste. Pri dievčatách sú to Aicha, Ayshe, Arla, Jeylin, Nazli a Lia. Zastúpenie majú aj chlapčenské - Ayden, Sinan, Harun, Emir a Rayen," dodala Mattová.



Vlani zomrelo 329 Humenčanov, z toho 167 mužov a 162 žien. Na humenskom cintoríne bolo vlani 248 pohrebov. "Do hrobu bolo pochovaných 200 osôb, uložených bolo 46 urien a dva potratené ľudské plody," dodala Mattová.



V roku 2024 sa uskutočnilo 185 sobášov, z toho 92 cirkevných a 93 civilných. Najviac ich bolo v auguste, kedy sa konalo 15 cirkevných a 27 civilných obradov. "Celkovo sa počas sobôt uzavrelo 49 manželstiev, v pracovných dňoch 44. Mimo obradnej siene boli tri civilné sobáše," konkretizovala Mattová.



V porovnaní s rokom 2023 bolo menej manželstiev so štátnymi príslušníkmi iných krajín. Sobáše boli uzatvorené so štátnymi príslušníkmi z Ukrajiny, Českej republiky, Ruskej federácie, Bulharska, Poľska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.