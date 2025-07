V Humennom sa začala obnova verejných priestorov za vyše 1,4 mil. eur

Humenné 22. júla (TASR) - Mesto Humenné začína s realizáciou projektu zameraného na obnovu zelenej a modrej infraštruktúry. Zmenou prejdú viaceré verejné priestranstvá takmer za 1,461 milióna eur. Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, stavenisko bolo oficiálne odovzdané v utorok.



Projekt má za cieľ revitalizáciu a tvorbu sídelnej aj líniovej zelene. V rámci modrej infraštruktúry vznikne nový vodný prvok a opätovne bude oživený už existujúci objekt, ktorý bol dlhodobo poruchový.



„Symbolicky sme odovzdali stavenisko projektu, ktorý nie je len o technike - ale najmä o tom, ako sa v našom meste cítime. V centre mesta zrekonštruujeme Fontánu lásky - miesto, ktoré má v srdci mnohých Humenčanov výnimočné postavenie. Dáme jej nový život, aby opäť rozdávala radosť, vodu a osvieženie, ale aj farby a hudbu,“ uviedol primátor Miloš Meričko. Pri centre voľného času vznikne nová pochôdzna fontánka.



V rámci zelenej infraštruktúry revitalizujú pôvodné mokrade v lokalite Sídliska pod Sokolejom a vybudujú oddychovú zónu. Významnou časťou projektu je aj náhrada nepriepustných povrchov za priepustné spevnené plochy na Ševčenkovej ulici pri trhovisku, ako aj vytvorenie zelenej aleje v priestore pri malej železničnej stanici.



Projekt zahŕňa spolu päť stavebných objektov. Ako prvá vstúpi do stavebného procesu revitalizácie lokalita na Sídlisku pod Sokolejom.



Zhotoviteľom stavby, vybraným prostredníctvom verejného obstarávania, je spoločnosť Reinter z Humenného. Práce by mali byť ukončené do 12 mesiacov. Až 92 percent nákladov je financovaných z Programu Slovensko, zvyšných osem percent pokryje mesto zo svojho rozpočtu.