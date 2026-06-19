< sekcia Regióny
V Humennom spustili novú pochôdznu fontánu pri Centre voľného času
Fontána má rozmery 14,4 metra krát šesť metrov a rozpočet na jej výstavbu presiahol 205.000 eur.
Autor TASR
Humenné 19. júna (TASR) - V Humennom v piatok slávnostne spustili novú pochôdznu fontánu pri Centre voľného času na Námestí slobody. Tvorí ju desať gejzírov s výškou do dvoch metrov, ktoré budú vo večerných hodinách osvetlené. TASR o tom informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.
Fontána má rozmery 14,4 metra krát šesť metrov a rozpočet na jej výstavbu presiahol 205.000 eur. Vznikol priestor s ekologickou dlažbou, čiastočným zatrávnením, so sedacím múrikom, s lavičkami a so zeleným pásom s výsadbou stromov. Na jej prevádzku bola vybudovaná aj podzemná technologická šachta so zbernou nádržou. Fontána bude v prevádzke denne od 11.00 do 20.00 h bez osvetlenia a od 20.00 do 22.00 h s osvetlením.
Nová fontána je súčasťou projektu Zelená a modrá infraštruktúra. Projekt zahŕňa aj vytvorenie Parku Sokolej na Sídlisku pod Sokolejom, obnovu Fontány lásky na Námestí slobody, Zelenú alej pri železničnej stanici Humenné - mesto a rekonštrukciu nepriepustnej plochy pri trhovisku. Stavbu odovzdali zhotoviteľovi, spoločnosti Reinter, vlani v lete. Celkový rozpočet projektu je 1,46 milióna eur, pričom 92 percent nákladov je financovaných z Programu Slovensko a zvyšných osem percent tvorí spolufinancovanie mesta.
Fontána má rozmery 14,4 metra krát šesť metrov a rozpočet na jej výstavbu presiahol 205.000 eur. Vznikol priestor s ekologickou dlažbou, čiastočným zatrávnením, so sedacím múrikom, s lavičkami a so zeleným pásom s výsadbou stromov. Na jej prevádzku bola vybudovaná aj podzemná technologická šachta so zbernou nádržou. Fontána bude v prevádzke denne od 11.00 do 20.00 h bez osvetlenia a od 20.00 do 22.00 h s osvetlením.
Nová fontána je súčasťou projektu Zelená a modrá infraštruktúra. Projekt zahŕňa aj vytvorenie Parku Sokolej na Sídlisku pod Sokolejom, obnovu Fontány lásky na Námestí slobody, Zelenú alej pri železničnej stanici Humenné - mesto a rekonštrukciu nepriepustnej plochy pri trhovisku. Stavbu odovzdali zhotoviteľovi, spoločnosti Reinter, vlani v lete. Celkový rozpočet projektu je 1,46 milióna eur, pričom 92 percent nákladov je financovaných z Programu Slovensko a zvyšných osem percent tvorí spolufinancovanie mesta.