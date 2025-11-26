< sekcia Regióny
V Humennom stojí vianočný stromček, splnili posledné želanie majiteľa
Autor TASR
Humenné 26. novembra (TASR) - Severná časť Námestia slobody v Humennom má od stredy svoju zimnú dominantu. Pred mestským kultúrnym strediskom (MsKS) osadili zhruba 12 metrov vysokú jedľu bielu, ktorá bude symbolom tohtoročných vianočných sviatkov v meste. Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, stromček pochádza z obce Brestov.
Na svojom pozemku ju pred rokmi zasadil Cyril Kuľha, bývalý zamestnanec Technických služieb mesta Humenné. „Skôr, ako opustil tento svet, prial si, aby raz jeho jedlička bola vianočným stromčekom na námestí v Humennom. Stalo sa. Deti jedno z posledných želaní svojho otca 26. novembra splnili,“ uviedol Škuba.
Vianočný strom osadili pracovníci strediska verejnej zelene. Vyzdobený bude v najbližších dňoch a slávnostné rozsvietenie je v Humennom naplánované na piatok 5. decembra o 18.00 h.
