V Humennom umiestnili na 6 lokalitách externé defibrilátory

Humenné 12. januára (TASR) - V šiestich lokalitách mesta Humenné umiestnili automatické externé defibrilátory (AED). Opatrenie súvisí so zákonom, ktorý platí od začiatku roka, ktorý ukladá mestám a obciam nad 500 obyvateľov povinnosť mať takýto prístroj na verejne dostupnom mieste. Marián Škuba z tlačového referátu mesta uviedol, že prepočtom vychádza na každých 5000 obyvateľov jeden AED. V prípade Humenného to znamená šesť prístrojov.



"Aktuálne sú nové defibrilátory umiestnené pri Mestskom kultúrnom stredisku, pri mestskej plavárni, detskej poliklinike na Sídlisku II, pri Zdravotnom stredisku Laborecká na Sídlisku III a pri Základných školách SNP 1 a Hrnčiarska," vymenoval Škuba. Pri výbere miesta samospráva zohľadňovala verejnú dostupnosť, nutnosťou bola budova vo vlastníctve mesta a úmerné rozdelenie podľa sídlisk a možných miest s výskytom viacerých osôb. Zariadenia sú napojené na elektrickú sieť, takže jej dostupnosť bola taktiež podmienkou. Zároveň musela byť plocha dostatočne veľká pre umiestnenie tabule o veľkosti 140 krát 90 centimetrov.



"Defibrilátory boli zaregistrované v centrálnom registri AED. Na ich použitie bolo vyškolených 14 mestských policajtov. Na ochranu zariadení má slúžiť aj doplnenie kamerového systému," dodal Škuba



AED je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý sa používa pri náhlom zastavení krvného obehu a následnej kardiopulmonálnej resuscitácii. Pri jeho použití do piatich minút možno podľa záchranárov maximalizovať šancu na záchranu postihnutého až na 75 percent. Prístroj dokáže samostatne vyhodnotiť EKG pacienta do tej miery, že spoľahlivo rozhodne o potrebe defibrilácie. Následne vyzve záchrancu spustiť defibrilačný výboj.