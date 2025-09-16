< sekcia Regióny
V Humennom upratovali po jarmoku. Vyzbierali 850 kilogramov odpadu
Autor TASR
Humenné 16. septembra (TASR) - V Humennom patril uplynulý víkend oslavám 708. výročia prvej písomnej zmienky o meste, Dňom mesta Humenné a jarmoku. Na čistení jarmočných zón sa počas troch dní vystriedalo celkovo 26 pracovníkov technických služieb vrátane technicko-hospodárskeho personálu. Ako TASR informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, vyzbierali 850 kilogramov komunálneho odpadu.
V piatok večer (12. 9.) nasadili do nočnej služby päť pracovníkov. V sobotu (13. 9.) ráno od 5.30 h pracovalo na ručnom čistení desať ľudí, doplnených o posádku zberového vozidla, a tím, ktorý vyprázdňoval smetné koše. „V sobotu podvečer sa začalo veľké čistenie po častiach mesta podľa možností, keďže ešte pokračoval kultúrny program. Najskôr v čase 17.00 až 19.00 h - desať zamestnancov ručné čistenie, zberové vozidlo - siedmi zamestnanci vrátane vyprázdňovania smetníkov,“ uviedol Škuba.
Dočistenie a veľké generálne upratovanie po jarmoku pokračovalo v nedeľu (14. 9.) od 5.00 do 7.00 h. Zamestnanci sa zamerali na pešiu zónu, Park mieru, okolie kaštieľa a ďalšie ulice súvisiace s jarmokom.
