V Humennom uviedli hru, je inšpirovaná skutočnými udalosťami

Humenné 4. apríla (TASR) - Na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom v piatok odpremiérovali hru Ex-trémisti - hrdinovia, ktorí stratili strach II. Predstavenie na motívy skutočných udalostí je určené pre tínedžerov a je hrané aj divákmi. Ako pre TASR uviedla autorka a režisérka Jana Mikitková, predstavenie je súčasťou projektu Mesta kultúry 2024, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.



Hra podľa autorky vychádza z potreby mladých ľudí zorientovať sa vo svete globalizácie, informačnej vojny, terorizmu a extrémistických skupín. „Hraná je predovšetkým divákmi-študentmi v ich prirodzenom prostredí školskej triedy, kde sa vlastne nemôžu schovať do tmy divadla, divadelného hľadiska, sú plne aktivizovaní, musia vyjadrovať svoj názor, rozmýšľať nad situáciami,“ uviedla Mikitková.



Scenár začal vznikať v decembri 2024 na dvoch workshopoch na stredných školách v Humennom. Študenti pod vedením Mikitkovej tvorivou formou definovali anti/hrdinov, prekonávali predsudky, spoznávali a vyberali príbehy atraktívnych anti/hrdinov, prinášali vlastný názor a rozohrávali prvotné dramatické situácie.



Hru tvorí päť dramatických situácií zo súčasnosti na základe skutočných príbehov a udalostí. „Je tam napríklad spracovaná situácia s Gretou Thunbergovou, Matejom Rarachom Juráškom, ale aj rusko-ukrajinský konflikt či príbeh Dominiky Bodorovej, ktorá prešla cestu SNP a študovala vlastne na humenskom gymnáziu, kde to budeme hrať,“ dodala autorka.



Súčasťou predstavenia bola aj diskusia so študentmi po predstavení. „Časť tej diskusie sa venuje reflexii predstavenia a formy, keďže to je netradičná forma, kde sa zapájajú diváci. Oni vnímajú vlastne scenár a ja ich ako režisér vediem. Samozrejme, prechádzame aj jednotlivé témy, čiže ekologický extrémizmus, neonacizmus, online extrémizmus, a potom, samozrejme, aj tie pozitívne prípady,“ uzavrela.