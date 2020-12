V Humennom vážia knihy, aby deťom darovali príbehy

Humenné 13. decembra (TASR) – Váženie predaných kníh je možné v týchto dňoch vidieť v jednom z kníhkupectiev v Humennom. V rámci vianočnej charitatívnej kampane Oceňme váhu kníh a darujme najmenším príbehy tam za každý jeden kilogram knihy darujú jedno euro materským školám (MŠ) na nákup kníh do ich knižničného fondu.



"Každá kniha má určitú váhu, aj po obsahovej stránke, aj po tej fyzickej," vysvetlila pre TASR princíp kampane majiteľka kníhkupectva Alexandra Harvanová. Ako doplnila, tradičnú predvianočnú charitatívnu akciu sa tento rok rozhodli adresovať v prospech najmenších čitateľov. "Keďže sa snažíme zvyšovať čitateľskú gramotnosť v Humennom, tak sme si povedali, že naša kampaň musí byť zameraná práve na vychovávanie nových čitateľov," vysvetlila s tým, že po iné roky sa zameriavali na žiakov základných a stredných škôl.



Vážiť zakúpené knihy začali na začiatku decembra, preplácať predané kilogramy kníh plánujú do 6. januára budúceho roka. "Chceli sme do tohto obdobia zahrnúť aj rusínske Vianoce, ktoré sa slávia o pár týždňov neskôr," ozrejmila Harvanová s tým, že na plánované uzatvorenie prevádzky v rámci protiepidemických opatrení sú pripravení, knihy budú zákazníkom rozvážať. Výslednú sumu následne rozdelia medzi 11 materských škôl pôsobiacich na území mesta.



Podľa Harvanovej ďalších slov nezasiahla pandémia nového koronavírusu knižný segment "markantne". Určitý pokles zaznamenal počas jarného zatvorenia ekonomiky, následne sa však podľa nej "celkom dobre otriasol". "Kniha je totiž skvelý tovar v tom, že nestojí veľa a ponúka priestor na únik z reality. Zároveň tí, pre ktorých je čítanie kníh koníček alebo hobby, si mesačne niekoľko eur na jednu knihu nájdu," skonštatovala.