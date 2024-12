V Humennom vybudovali detské bezbariérové ihrisko

Humenné 7. decembra (TASR) - Bezbariérové detské ihrisko pribudlo najnovšie v meste Humenné vo vnútrobloku Dobrianskeho - Ševčenkova - Námestie slobody. Takéto inkluzívne detské ihrisko je podľa radnice v Humennom prvé svojho druhu.



Realizáciu projektu, ktorého celková výška nákladov bola zhruba 60.000 eur, podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR dotáciou 50.000 eur.



"V rámci projektu bolo vybudované ekologické multifunkčné bezbariérové detské ihrisko pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo ťažkým zdravotným postihnutím. Je to detské ihrisko s dopadovými plochami a terénnymi úpravami," informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu. Vytvoril sa tak podľa neho priestor na podporu socializácie a inklúzie detí so zdravotným postihnutím. V Humennom takýto priestor na pohybovú aktivitu detí so zdravotným postihnutím absentoval.



Správa rekreačných a športových zariadení Humenné eviduje v meste približne 20 detských ihrísk.