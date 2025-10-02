< sekcia Regióny
V Humennom vyšetrujú vydieranie v súvislosti so stavebnými prácami
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom v prípade vedie trestné stíhanie vo veci zločinu vydierania.
Autor TASR
Humenné 2. októbra (TASR) - Polícia v Humennom vyšetruje vydieranie v súvislosti s drobnými stavebnými prácami, ktoré si s ponúkajúcimi pracovníkmi dohodol 82-ročný muž. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, k udalosti došlo v jednom z rodinných domov v Humennom koncom augusta tohto roku. „Po vykonaní prác sa ´pracovníkom´ zdala dohodnutá suma nízka, a tak začali cenu navyšovať. Zistili, že domáci pán má doma 5500 eur, a tak pod hrozbami, že pokiaľ im peniaze nedá, živý odtiaľ neodíde, im 82-ročný muž peniaze dal,“ povedala Ligdayová.
