NEVÍDANÉ: Vytvorili 400-metrovú reťaz z vyše 8000 vyfúknutých vajíčok

Humenné 3. apríla (TASR) - Vo štvrtok na námestí v Humennom spojili žiaci vyše 8000 vyfúknutých vajíčok do reťaze s cieľom vytvoriť slovenský rekord v najdlhšej reťazi z vajíčok. Ako pre TASR uviedla majsterka údržby verejnej zelene Františka Mudra, reťaz, ktorá prechádzala námestím, mala dĺžku 444,4 metra.



„Pred mesiacom sme napísali list všetkým základným a materským školám, aby nám vyfúkali vajíčka. Za každých sto vyfúkaných vajíčok sme prisľúbili výsadbu jedného stromu. Pôvodný druh, to znamená lipu, čerešňu alebo javor - čo si vyberú, v areáli svojej materskej alebo základnej školy,“ uviedla Mudra s tým, že takúto odozvu nečakali.







Do akcie sa zapojilo 14 základných a materských škôl, prevažne z Humenného, a dve materské školy obcí v okrese. „Chceli sme deťom ukázať tradičné možnosti, ako si vyfúkať vajíčko a ako si ho ozdobiť ekologicky, aby sme nekupovali zbytočne plastové a využili to, čo máme doma a čo používame,“ vysvetlila Mudra.



Všetky vyfúknuté vajíčka budú použité na tohtoročnú veľkonočnú výzdobu mesta. „Snažíme sa, aby naša výzdoba bola dlhodobo recyklovaná, či už veľkonočná, alebo vianočná,“ uzavrela Mudra.