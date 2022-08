KRÁDEŽ ZA TAKMER 1000 EUR: Zlodeji brali maslo, alkohol a sladkosti

Humenné 15. augusta (TASR) - Z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva polícia obvinila 31-ročnú ženu z Košíc, 23-ročného muža z obce Vlkanová a 20-ročného mladíka z obce Sokoľany. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Po vzájomnej dohode pricestovali z Košíc do Humenného a 'navštívili' jednu z predajní s potravinami. Svoje vozidlo ponechali na parkovisku a vošli do predajne. Do nákupného vozíka postupne naložili 80 kusov masla, 23 fliaš alkoholu, niekoľko kusov lososového krému, kávy i rôzne sladkosti. Z predajne vyšli bez zaplatenia, čím jej vznikla škoda krádežou takmer 1000 eur," povedala Ligdayová s tým, že osoby podozrivé zo spáchania tohto skutku boli vypátrané, zadržané a obvinené zo spomenutého trestného činu.