V Humennom zavreli pre koronavírus triedu v ďalšej základnej škole

Humenné 1. októbra (TASR) – Domácu karanténu nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom žiakom 8.B triedy základnej školy (ZŠ) na Hrnčiarskej ulici. Do pondelka 5. októbra tak v izolácii v Humennom zostávajú žiaci spolu šiestich tried z dvoch ZŠ. Žiaci špeciálnej triedy materskej školy (MŠ) na Tyršovej ulici a niekoľko zamestnancov zariadenia zostáva v karanténe do odvolania.



"V utorok (29. 9.) bol na RÚVZ so sídlom v Humennom nahlásený úzky kontakt s pozitívnym prípadom na ochorenie COVID-19 u žiaka 8.B triedy," informoval na stránke mesta Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu s tým, že hygienici žiakom domácu izoláciu nariadili od stredy 30. septembra.



Žiaci piatich tried ZŠ Dargovských hrdinov sú v domácej izolácii od utorka 29. septembra. "Z pedagogických zamestnancov ostávajú v domácej karanténe dvaja, zo zamestnancov školského klubu detí tiež dvaja a jeden asistent učiteľa," informovalo v utorok mesto. Od rovnakého dňa až do odvolania má byť v domácej karanténe aj desať detí, štyri učiteľky a dve upratovačky MŠ na Tyršovej ulici.