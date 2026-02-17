< sekcia Regióny
V humenskej nemocnici uviedli do prevádzky prvé hniezdo záchrany
Po vložení novorodenca sa okamžite spustí alarm a službukonajúca sestra informuje lekára.
Autor TASR
Humenné 17. februára (TASR) - V humenskej nemocnici v utorok uviedli do prevádzky prvé hniezdo záchrany, ktoré umožňuje anonymné a bezpečné odloženie novorodenca v prípade krízovej životnej situácie. Ako TASR informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková, hniezdo záchrany sa nachádza v starej časti areálu nemocnice v pavilóne B, kde sídli aj novorodenecké oddelenie.
Umiestnenie umožňuje okamžitý zásah zdravotníckeho personálu. „Hniezdo je vybavené trvalo vyhrievaným inkubátorom, monitorovacím kamerovým systémom a signalizačným systémom so zvukovým a svetelným alarmom, ktorý sa aktivuje okamžite po vložení dieťaťa. V zimnom období je samozrejmosťou udržiavanie stabilnej teploty v inkubátore,“ vysvetľuje primárka novorodeneckého oddelenia nemocnice Mária Vasilová.
Obraz z kamery je nepretržite zobrazovaný na monitore v priestoroch jednotky intenzívnej starostlivosti novorodeneckého oddelenia, kde sa neustále nachádza zdravotnícky personál. Umiestnený je tam aj výstup zo signalizačného systému. Okrem toho sa dvakrát denne vykonáva aj osobná fyzická kontrola hniezda.
Po vložení novorodenca sa okamžite spustí alarm a službukonajúca sestra informuje lekára. Najneskôr do piatich minút vykonajú spoločnú fyzickú kontrolu hniezda a následne zabezpečia prevoz dieťaťa na oddelenie, kde mu poskytnú kompletnú zdravotnú starostlivosť. „Ide o bezpečný a anonymný spôsob, ako môže matka v krajnej situácii dieťa ochrániť pred ohrozením života alebo zdravia, zabezpečiť, aby ho okamžite prevzal zdravotnícky personál a dostalo odbornú starostlivosť, a zároveň urobiť toto rozhodnutie - v súlade s našou legislatívou - bez právnych následkov,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Penta Hospitals Humenné Jaroslav Marčišin.
Umiestnenie umožňuje okamžitý zásah zdravotníckeho personálu. „Hniezdo je vybavené trvalo vyhrievaným inkubátorom, monitorovacím kamerovým systémom a signalizačným systémom so zvukovým a svetelným alarmom, ktorý sa aktivuje okamžite po vložení dieťaťa. V zimnom období je samozrejmosťou udržiavanie stabilnej teploty v inkubátore,“ vysvetľuje primárka novorodeneckého oddelenia nemocnice Mária Vasilová.
Obraz z kamery je nepretržite zobrazovaný na monitore v priestoroch jednotky intenzívnej starostlivosti novorodeneckého oddelenia, kde sa neustále nachádza zdravotnícky personál. Umiestnený je tam aj výstup zo signalizačného systému. Okrem toho sa dvakrát denne vykonáva aj osobná fyzická kontrola hniezda.
Po vložení novorodenca sa okamžite spustí alarm a službukonajúca sestra informuje lekára. Najneskôr do piatich minút vykonajú spoločnú fyzickú kontrolu hniezda a následne zabezpečia prevoz dieťaťa na oddelenie, kde mu poskytnú kompletnú zdravotnú starostlivosť. „Ide o bezpečný a anonymný spôsob, ako môže matka v krajnej situácii dieťa ochrániť pred ohrozením života alebo zdravia, zabezpečiť, aby ho okamžite prevzal zdravotnícky personál a dostalo odbornú starostlivosť, a zároveň urobiť toto rozhodnutie - v súlade s našou legislatívou - bez právnych následkov,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Penta Hospitals Humenné Jaroslav Marčišin.