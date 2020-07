V Humennom vzniká klaster neurologického a interného oddelenia

Humenné 16. júla (TASR) – V humenskej nemocnici vzniká spoločná lôžková časť neurologického a interného oddelenia. Spoločná zrekonštruovaná JIS už slúži svojmu účelu, rovnako ako prvé z troch podlaží budúceho klastra. Kompletná rekonštrukcia realizovaná vďaka eurofondom s desaťpercentnou účasťou investora má byť podľa slov riaditeľa Nemocnice Svet zdravia Humenné Jaroslava Marčišina ukončená do septembra 2021.



„Zoskupením príbuzných medicínskych odborov do jedného spoločného celku dokážeme lepšie a racionálnejšie využívať prístrojovú techniku, personálne kapacity a zaviesť systém takzvaných plávajúcich lôžok, aby sme ich dokázali efektívne využívať," vysvetlil.



Každý z pacientov, ktorí budú hospitalizovaní na tomto klastri, bude môcť ležať na hociktorej izbe. Zatiaľ, čo sestry sa budú starať o všetkých pacientov na zverenom úseku, lekári za nimi budú chodiť podľa svojej špecializácie.



Počas prvej fázy rekonštrukcie spodných poschodí takzvaného internistického pavilónu nemocnica preinvestovala viac ako 635 000 eur, za ďalších vyše 481 000 eur nemocnica postupne nakupuje medicínsky a štandardný mobiliár pre celé pracovisko. Okrem obnovy vodovodných, tepelných a kanalizačných rozvodov či kompletnej výmeny elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže nemocnica zrekonštruovala i priestory jednotlivých izieb. Prvé poschodie klastra tak poskytuje celkovo 22 lôžok na 11 izbách v dvojlôžkovom štandarde, pričom každá z izieb má po novom vlastné sociálne zariadenie. JIS má k dispozícii 11 lôžok v štyroch oddelených boxoch, pracovisko má aj jednu osobitnú izolačnú izbu s kompletným príslušenstvom. Súčasťou rekonštrukcie z eurofondov je aj kompletná rekonštrukcia výťahov v pavilóne.



Nemocnica zároveň pracuje na rekonštrukcii rádiológie vrátane zabezpečenia nového vybavenia. Ako sa Marčišin vyjadril, má ísť o digitálny skiagrafický röntgenový prístroja, CT prístroj, ultrasonograf a digitálny mamograf. Ukončenie stavebných prác avizoval na november tohto roka, posledný z prístrojov by mal na novej rádiológii pribudnúť na budúci rok.