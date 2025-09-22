< sekcia Regióny
V Hurbanove a Komárne pribudlo ďalších osem nových prípadov žltačky A
V súčasnosti sú v územnej pôsobnosti RÚVZ Komárno evidované štyri aktívne epidemické ohniská vírusovej hepatitídy typu A, tri z nich v Hurbanove.
Autor TASR
Hurbanovo 22. septembra (TASR) - V Hurbanove v okrese Komárno pribudlo počas uplynulého týždňa osem nových ochorení na vírusovú hepatitídu typu A. Celkový počet ochorení dosiahol 139 v rámci štyroch epidémií, informovala Denisa Masárová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne.
V súčasnosti sú v územnej pôsobnosti RÚVZ Komárno evidované štyri aktívne epidemické ohniská vírusovej hepatitídy typu A, tri z nich v Hurbanove. Počas uplynulého týždňa bolo hlásených spolu šesť nových ochorení v rámci dvoch epidémií. Kumulatívne bolo v meste k pondelku hlásených spolu 133 ochorení.
Päť nových prípadov ochorenia bolo evidovaných v rodine žijúcej v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu. Jej členovia bývajú na 12 rôznych adresách v Hurbanove. V tejto rodine ochorelo na vírusovú hepatitídu typu A celkovo už 95 ľudí.
V druhom aktívnom ohnisku v rodine s celkovým počtom 35 exponovaných osôb nebol v uplynulom týždni hlásený nový prípad, kumulatívny počet ochorení v epidémii je 29. V treťom ohnisku s celkovým počtom 15 exponovaných osôb pribudol jeden nový prípad ochorenia, kumulatívny počet ochorení v epidémii je deväť.
Jedno aktívne epidemické ohnisko zaznamenali hygienici v Komárne. Za 38. kalendárny týždeň boli hlásené dve nové ochorenia. Celkový počet ochorení v tomto ohnisku stúpol na šesť.
V súčasnosti sú v územnej pôsobnosti RÚVZ Komárno evidované štyri aktívne epidemické ohniská vírusovej hepatitídy typu A, tri z nich v Hurbanove. Počas uplynulého týždňa bolo hlásených spolu šesť nových ochorení v rámci dvoch epidémií. Kumulatívne bolo v meste k pondelku hlásených spolu 133 ochorení.
Päť nových prípadov ochorenia bolo evidovaných v rodine žijúcej v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu. Jej členovia bývajú na 12 rôznych adresách v Hurbanove. V tejto rodine ochorelo na vírusovú hepatitídu typu A celkovo už 95 ľudí.
V druhom aktívnom ohnisku v rodine s celkovým počtom 35 exponovaných osôb nebol v uplynulom týždni hlásený nový prípad, kumulatívny počet ochorení v epidémii je 29. V treťom ohnisku s celkovým počtom 15 exponovaných osôb pribudol jeden nový prípad ochorenia, kumulatívny počet ochorení v epidémii je deväť.
Jedno aktívne epidemické ohnisko zaznamenali hygienici v Komárne. Za 38. kalendárny týždeň boli hlásené dve nové ochorenia. Celkový počet ochorení v tomto ohnisku stúpol na šesť.