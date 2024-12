V Hurbanove otvorili 19. ročník Astronomickej olympiády

Bratislava 8. decembra (TASR) - Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAV) otvorili v poradí 19. ročník Astronomickej olympiády na Slovensku. Ide o súťaž preverujúcu znalosti z matematiky, fyziky a astronómie. Do riešenia originálnych úloh sa môžu zapojiť všetci nadšenci zo základných a stredných škôl. TASR o tom informovali organizátori.



Nový ročník súťaže sa začal tento týždeň dištančným domácim kolom, keď boli na webovej stránke www.aosk.sk zverejnené zadania príkladov pre základoškolskú aj stredoškolskú kategóriu. Žiaci budú mať čas na elektronické odoslanie riešení úloh do 9. februára 2025.



"Pri dosiahnutí aspoň polovičného počtu bodov postúpia do regionálneho kola," približujú organizátori s tým, že konať sa bude prezenčne 4. apríla 2025 v troch rôznych hvezdárňach na Slovensku. Úspešní riešitelia regionálneho kola stredoškolskej kategórie následne postúpia do záverečného trojdňového celoslovenského finále. Konať sa bude od 5. do 7. mája 2025 v SÚH Hurbanovo.



Najúspešnejšia pätica stredoškolákov z celoslovenského kola bude vybraná, aby reprezentovala Slovensko na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky (IOAA). Tá sa bude konať v indickom Mumbaji v auguste 2025. Pred celosvetovým kolom finalisti absolvujú sériu prednášok a príprav.



V minulom ročníku 2024 si pätica slovenských finalistov odniesla z IOAA v Brazílii jednu striebornú a jednu bronzovú medailu a dve čestné uznania.