V Hurbanove pribudlo 12 nových ochorení na vírusovú hepatitídu typu A
V územnej pôsobnosti RÚVZ Komárno sú aktuálne evidované štyri aktívne epidemické ohniská VHA. Tri z nich sú v meste Hurbanovo, jedno v Komárne.
Autor TASR
Hurbanovo 16. septembra (TASR) - Celkovo 12 nových ochorení na vírusovú hepatitídu typu A (VHA) v rámci epidemických výskytov zaznamenal za uplynulý týždeň Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne. Kumulatívne je k 16. septembru hlásených spolu 131 ochorení v rámci štyroch epidémií, informovala regionálna hygienička Denisa Masárová.
V Hurbanove pribudlo počas minulého týždňa 12 nových ochorení, kumulatívne bolo v meste k 16. septembru hlásených spolu 127 ochorení. V prvom ohnisku pribudli dva nové prípady, čím sa celkový počet ochorení zvýšil na 90. Ochorenia boli evidované v rodine žijúcej v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu, ktorej členovia bývajú na 12 rôznych adresách v meste Hurbanovo.
V druhom ohnisku je hlásených sedem nových prípadov, kumulatívny počet ochorení v epidémii je 29. Ide o rodinnú epidémiu u osôb žijúcich v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu s počtom 35 exponovaných osôb. Tretie ohnisko tvorí 15-členná rodina, v ktorej pribudli tri nové prípady ochorenia.
V Komárne evidujú hygienici aktuálne jedno aktívne ohnisko. Za 37. týždeň nebolo hlásené nové ochorenie. Posledné dve ochorenia boli hlásené v 35. kalendárnom týždni, celkovo ochoreli štyria rodinní príslušníci žijúci v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu.
