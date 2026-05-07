< sekcia Regióny
V Hurbanove sa konalo celoštátne kolo Astronomickej olympiády
Účastníci olympiády museli zvládnuť teoretické úlohy zamerané na znalosti astronómie a astrofyziky, dátové analýzy zamerané na tvorbu grafov a praktické úlohy v lavici aj priamo v teréne.
Autor TASR
Hurbanovo 7. mája (TASR) - V Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove sa skončilo celoslovenské kolo 20. ročníka Astronomickej olympiády (AO), ktoré trvalo od 3. do 5. mája. Ako informovali organizátori, zúčastnilo sa na ňom 18 žiakov.
Najlepšia pätica v zložení Peter Švrlo, Richard Dudek, Igor Vargovič, Jakub Prítrský a Marek Baňárek bude 25. septembra až 5. októbra reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky (IOAA) vo Vietname.
Účastníci olympiády museli zvládnuť teoretické úlohy zamerané na znalosti astronómie a astrofyziky, dátové analýzy zamerané na tvorbu grafov a praktické úlohy v lavici aj priamo v teréne. „Súťažiaci riešili úlohu v planetáriu a pracovali aj s novo zakúpenými astronomickými ďalekohľadmi značky Bresser,“ uviedla organizátorka AO Terézia Hanáková.
Astronomická olympiáda je vedomostná súťaž pre študentov základných a stredných škôl. Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti astronómie a astrofyziky i výber reprezentantov na IOAA.
Najlepšia pätica v zložení Peter Švrlo, Richard Dudek, Igor Vargovič, Jakub Prítrský a Marek Baňárek bude 25. septembra až 5. októbra reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky (IOAA) vo Vietname.
Účastníci olympiády museli zvládnuť teoretické úlohy zamerané na znalosti astronómie a astrofyziky, dátové analýzy zamerané na tvorbu grafov a praktické úlohy v lavici aj priamo v teréne. „Súťažiaci riešili úlohu v planetáriu a pracovali aj s novo zakúpenými astronomickými ďalekohľadmi značky Bresser,“ uviedla organizátorka AO Terézia Hanáková.
Astronomická olympiáda je vedomostná súťaž pre študentov základných a stredných škôl. Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti astronómie a astrofyziky i výber reprezentantov na IOAA.