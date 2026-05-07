Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. máj 2026Meniny má Monika
< sekcia Regióny

V Hurbanove sa konalo celoštátne kolo Astronomickej olympiády

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Účastníci olympiády museli zvládnuť teoretické úlohy zamerané na znalosti astronómie a astrofyziky, dátové analýzy zamerané na tvorbu grafov a praktické úlohy v lavici aj priamo v teréne.

Autor TASR
Hurbanovo 7. mája (TASR) - V Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove sa skončilo celoslovenské kolo 20. ročníka Astronomickej olympiády (AO), ktoré trvalo od 3. do 5. mája. Ako informovali organizátori, zúčastnilo sa na ňom 18 žiakov.

Najlepšia pätica v zložení Peter Švrlo, Richard Dudek, Igor Vargovič, Jakub Prítrský a Marek Baňárek bude 25. septembra až 5. októbra reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky (IOAA) vo Vietname.

Účastníci olympiády museli zvládnuť teoretické úlohy zamerané na znalosti astronómie a astrofyziky, dátové analýzy zamerané na tvorbu grafov a praktické úlohy v lavici aj priamo v teréne. „Súťažiaci riešili úlohu v planetáriu a pracovali aj s novo zakúpenými astronomickými ďalekohľadmi značky Bresser,“ uviedla organizátorka AO Terézia Hanáková.

Astronomická olympiáda je vedomostná súťaž pre študentov základných a stredných škôl. Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti astronómie a astrofyziky i výber reprezentantov na IOAA.
.

Neprehliadnite

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje

KOMENTÁR J. ŠMIHULU: Kabinet Friedricha Merza vládne jeden rok

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?