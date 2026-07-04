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V Hurbanove sa predĺži čas hlasovania v referende do 22.15 h

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Referendum 2026. Foto: TASR - Daniel Stehlík

V okrsku číslo 3 v priestoroch Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským na Športovej ulici nebol počas dňa 15 minút možný prístup do volebnej miestnosti.

Autor TASR
Hurbanovo 4. júla (TASR) - Čas hlasovania v jednom z okrskov v Hurbanove v okrese Komárno sa predlžuje o 15 minút do 22.15 h. Potvrdila to okresná volebná komisia v Komárne. V okrsku číslo 3 v priestoroch Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským na Športovej ulici nebol počas dňa 15 minút možný prístup do volebnej miestnosti, skonštatovala komisia.

Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
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