V hurbanovskej hvezdárni sa začala Astronomická olympiáda

Hurbanovo 5. mája (TASR) - V Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove sa v pondelok začalo celoštátne kolo Astronomickej olympiády (AO), ktoré potrvá do 7. mája. Ako pripomenuli organizátori, AO je vedomostná súťaž pre študentov základných a stredných škôl. Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti astronómie a astrofyziky i výber reprezentantov na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky (IOAA).



AO je organizovaná v troch kolách. Ako prvé prebieha korešpondenčné domáce kolo. Jeho úspešní riešitelia, ktorí získajú minimálne polovicu z maximálneho počtu bodov, postupujú do regionálneho kola. Najlepší riešitelia regionálnych kôl postúpia na celoštátne kolo do Hurbanova. Piati najlepší súťažiaci z celoštátneho kola následne dostanú možnosť reprezentovať Slovensko na IOAA, ktorá sa bude konať 11. až 21. augusta 2025 v indickom Mumbaji.



Od roku 2007 si slovenskí finalisti odniesli z IOAA desať zlatých medailí. V minulom ročníku si pätica slovenských finalistov odniesla z medzinárodnej olympiády v Brazílii jednu striebornú a jednu bronzovú medailu a dve čestné uznania.