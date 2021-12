V hypermarkete v Prievidzi budú očkovať bez registrácie

Prievidza 2. decembra (TASR) - Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bez potreby predchádzajúcej registrácie budú môcť využiť záujemcovia v hypermarkete Tesco na Nábrežnej ulici v Prievidzi. Vakcináciu tam 4. decembra zabezpečia zdravotníci z Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Informoval o tom vo štvrtok hovorca mesta Michal Ďureje.



Očkovať budú zdravotníci záujemcov vakcínou od Pfizer/BioNTech, a to od 14.00 h do 18.00 h. Vstup bude pri hlavnom vchode na pravej strane.



"Táto možnosť je určená najmä pre ľudí so zníženou dostupnosťou očkovania, ktorí sa chcú očkovať, ale bráni im v tom vzdialenosť očkovacieho centra, nemožnosť registrovať sa na vakcináciu online alebo iné dôvody," uviedol Ďureje.



Zdravotníci budú podávať prvú, druhú i tretiu dávku vakcíny. Tretia dávka je určená pre tých, ktorí obdržali SMS správu od Národného centra zdravotníckych informácií alebo sú minimálne šesť mesiacov po očkovaní druhou dávkou. "Vakcínou môžu byť zaočkovaní tiež tí, ktorí majú dve dávky od AstraZenecy. Tí, ktorí majú dve dávky od Moderny, môžu dostať iba túto vakcínu," upozornil hovorca mesta.