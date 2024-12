V Ilave horel objekt, príčiny požiaru zisťujú

Ilava 19. decembra (TASR) - Zásah hasičov si v stredu (18. 12.) ráno vyžiadal požiar polyfunkčného objektu na Hurbanovej ulici v Ilave. Pri udalosti zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Dubnice nad Váhom, Trenčína a Záchrannej brigády HaZZ v Žiline, ktorým asistovali dobrovoľní hasiči z regiónu. Pri udalosti sa nikto nezranil, príčiny požiaru zisťujú. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



"Požiar zasiahol strechu budovy o rozlohe približne 15 krát 11 metrov. Dvojpodlažná budova mala na prízemí prevádzkovú časť a na poschodí bola bytová jednotka. Vo vnútri budovy sa nikto nenachádzal. Jedna osoba stihla bez zranení opustiť postihnutý objekt ešte pred príchodom hasičov," uviedol Petrík.



Príslušníci HaZZ, zasahujúci v dýchacích prístrojoch, podľa neho odpojili budovu od prívodu energií a v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi postupne nasadili za účelom lokalizácie požiaru a ďalšieho ochladzovania okolia požiariska tri hasebné prúdy.



"Počas zásahu sa hasiči pomocou výsuvných rebríkov dostali na strechu budovy, kde rozoberali strešnú konštrukciu. Po príchode špeciálnej techniky boli postupne strhávané obhorené zvyšky strechy a krovu, ktoré svojou nestabilitou ohrozovali okolie požiariska," doplnil Petrík.



Zasahujúcim hasičom sa požiar podľa neho podarilo krátko po 6.30 h lokalizovať, následne vnikli do vnútra objektu, kde pokračovali v hasebných prácach a vyhľadávaní skrytých lokálnych ohnísk pomocou termovíznej kamery. "Po ukončení hasebných prác miesto udalosti odovzdali dobrovoľným hasičom, ktorí vykonávali ďalší dohľad nad požiariskom," dodal.



Operačné stredisko na zásah postupne vyslalo 11 príslušníkov HaZZ z Dubnice nad Váhom a Trenčína so štyrmi cisternovými vozidlami, jednou výškovou technikou a sanitkou, ako i dvoch príslušníkov zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline so špeciálnou technikou. Počas zásahu profesionálnym hasičom asistovali 12 členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Ilava, Pruské a Košeca so štyrmi kusmi techniky.