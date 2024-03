V ilavskej väznici chce voliť 166 obvinených a odsúdených

Ilava 23. marca (TASR) - V Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Ilave prejavilo záujem o účasť v prezidentských voľbách približne 23 percent obvinených a odsúdených, ktorí majú právo voliť. Informovala o tom referentka zariadenia Martina Majsniarová.



"Aktuálne máme v ústave 720 klientov, z nich má právo voliť 711. Bez práva voliť sú mladiství a cudzinci. Záujem voliť prejavilo 166 klientov," priblížila Majsniarová.



Odsúdený Vladimír si v Ilave odpykáva trest za úverové podvody, do prepustenia na slobodu mu zostávajú ešte štyri roky a osem mesiacov. Voliť sa rozhodol ísť preto, že očakáva zlepšenie života občanov Slovenska i odsúdených. Privítal by zníženie niektorých trestných sadzieb.



Podľa odsúdeného Miroslava je právo voliť jeho ústavným právom a bolo by škoda ho nevyužiť. V Ilave si odpykáva 13,5-ročný trest odňatia slobody, do civilu mu zostáva ešte päť a pol roka. Vo väzení sa zúčastnil na voľbách už trikrát.



Aktuálne je v slovenských väzniciach celkovo 1372 obvinených a 8384 odsúdených (spolu 9756 osôb). Z celkového počtu väznených je 21 obvinených mladistvých, 22 odsúdených mladistvých a 479 cudzincov, ktorí nemajú volebné právo.