V Iliji obnovili pamätník SNP, na kameňoch sú vyryté mená obetí vojny

Ilija 28. apríla (TASR) – Pamätník SNP v obci Ilija v okrese Banská Štiavnica prešiel v uplynulom roku celkovou obnovou. Na pietnom mieste vytvorenom v svahu pri vstupe do obce sú na jednotlivých kameňoch vyryté mená tých ľudí z obce, ktorí počas druhej svetovej vojny prišli násilne o život.



„Na obnovu tohto miesta sme získali 6700 eur na základe výzvy expremiéra Petra Pellegriniho na obnovu vojnových pamätníkov a hrobov,“ uviedol pre TASR starosta Vratislav Cengel.



Ilija bola počas SNP obcou, kde sa zdržiavali partizáni a pôsobil tam aj známy partizánsky oddiel Sitno. Na základe udania prepadli po vypuknutí povstania obec fašisti a mužov nad 15 rokov odvliekli do zajatia. Ako sa píše v pamätnej listine umiestnenej na pamätníku, prepadový oddiel odvliekol aj 102 obyvateľov miestnej rómskej osady, ktorí boli neskôr postrieľaní v Kremničke pri Banskej Bystrici. Do obce sa po skončení vojny nevrátilo ani ďalších 36 obyvateľov.



Ako pre TASR ďalej uviedol starosta, uplynulý rok obec obnovila za finančnej podpory Úradu vlády SR na neďalekom cintoríne aj hrob ôsmich sovietskych vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní obce. „Na základe pátrania sme zistili aj ich mená. Tie sú teraz už súčasťou tohto pamätného miesta,“ pripomenul.