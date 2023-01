V Infocentre na Kamzíku prebiehajú posledné dokončovacie práce

Bratislava 2. januára (TASR) - V Infocentre v rekreačnom areáli Kamzík v bratislavských mestských lesoch, ktoré má slúžiť ako zázemie pre kurzy ekovýchovy, prebiehajú posledné dokončovacie práce, otvoriť by sa malo tento rok. TASR o tom informovala projektová a PR manažérka Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie Martina Brinzíková Badidová.



"Moderné, no do prírody citlivo zasadené priestory budú využívať tisíce detí z bratislavských škôl, ktoré sa tu pod dohľadom lektorov budú učiť o prírode. Práve environmentálna výchova je jeden z hlavných pilierov činnosti mestských lesov a teším sa, že deti získali na svoje aktivity zázemie na úrovni 21. storočia," priblížil riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Marek Páva.



Infocentrum je jedným z výsledkov projektu City Nature, ktorý spája Bratislavu a Viedeň. V rámci projektu vznikli aj pilotné obnovené lúky v oboch mestách a zabezpečili sa mnohé aktivity pre školy a verejnosť zamerané na bádateľské vzdelávanie a praktickú obnovu biotopov.