V informačnom centre v Liptovskom Mikuláši vybavili 43.000 klientov

Liptovský Mikuláš 6. februára (TASR) - Celkom 43.000 klientov vybavili za rok 2023 v informačnom centre v Liptovskom Mikuláši. Najviac ľudí bolo zo Slovenska, Česka a Poľska, avšak navštívili ho aj ľudia zo Spojených arabských emirátov, Japonska, Thajska, Číny či Brazílie. Potvrdila to riaditeľka centra Jana Piatková.



Dodala, že k nim najčastejšie smerujú kroky rodín s deťmi. Tie sa podľa Piatkovej zaujímajú o to, ako si čo najefektívnejšie zostaviť dovolenkový program v závislosti od svojich preferencií, ročnej doby či počasia.



Riaditeľka podotkla, že voľnočasovou ponukou sa snažia osloviť aj domácich a motivovať ich k spoznávaniu mesta. Služby informačného centra využívajú aj obyvatelia mesta, najčastejšie tam nakupujú vstupenky na kultúrne podujatia alebo cestovné lístky. Okrem iného tam klienti vybavia i poistenie na hory, regionálnu kartu, štátny rybársky lístok alebo si zmenia peniaze.



Hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková priblížila, že v informačnom centre si dali za úlohu zvýšiť cestovný ruch priamo v meste. Jedným z cieľov je zvýšiť počet prenocovaní v Liptovskom Mikuláši, čo by spôsobilo nárast príjmov tamojších podnikateľov aj mestskej kasy. Návštevníkom chcú poskytnúť celoročné programy s využitím polohy mesta ako centra regiónu a jeho kultúrnej, historickej a športovej ponuky.



"Liptovský Mikuláš sa zároveň nachádza uprostred hôr, ktoré poskytujú veľa možností na turistiku a športovanie. Vďaka tomu všetkému spolu s kvalitným ubytovaním a kompletnou infraštruktúrou služieb môže naše mesto lepšie využiť svoj potenciál v oblasti cestovného ruchu," skonštatovala hovorkyňa.