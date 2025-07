V inkluzívnom centre v B. Bystrici pomôžu rodinám i obetiam šikany

Banská Bystrica 7. júla (TASR) - Občianske združenie (OZ) Akčné rodiny otvára v Banskej Bystrici nové rodinné inkluzívne centrum AUTOS, kde nájdu bezpečný a chápavý priestor rodiny osôb so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, obete šikany, ale aj každý, kto chce pomôcť alebo pomoc potrebuje. TASR o tom informovali členky OZ Kristína Homolová, Dana Boháčiková a Veronika Poláková.



Centrum AUTOS (autizmus, umenie, terapia, osobnosť, spoločnosť) má bezbariérové priestory v budove Diecézneho centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici a po úplnom otvorení koncom leta záujemcom poskytne základné sociálne poradenstvo, špeciálno-pedagogické intervencie, doučovanie, bezpečný priestor pre osoby so znevýhodnením aj ich rodiny, semináre, workshopy či preventívne, inkluzívne a osvetové aktivity.



Ako tvrdia členky OZ, hoci prvé aktivity v centre už prebiehajú, spolu s niekoľkými podporovateľmi neustále pracujú na zariadení priestorov a vytvorení prostredia, kde sa môžu deti rozvíjať a dospelí nájdu pochopenie a toleranciu. Na prvé týždne nájmu im prispelo mesto Banská Bystrica, časť prostriedkov získali prostredníctvom crowdfundingovej kampane a z benefičného koncertu.



„Aktivity pre deti i dospelých prichádzajúcich do centra robíme prevažne zadarmo alebo za symbolickú cenu. Uvedomujeme si, že rodiny so znevýhodneným členom alebo obete týrania či šikany majú zvyčajne problém financovať niečo viac ako bežné výdavky,“ dodalo OZ.



V súčasnosti chcú do centra zakúpiť rebrinu, fitlopty, interiérovú hojdačku, senzorické koberčeky a ďalšie pomôcky, k čomu im má pomôcť online dražba tréningových tenisiek olympionika Mateja Tótha, ktorá trvá do 14. júla.