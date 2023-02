V interiéri kúpeľov Grössling pokračujú búracie a prípravné práce

Bratislava 20. februára (TASR) - V interiéri zaniknutých kúpeľov Grössling v blízkosti Vajanského nábrežia a Kúpeľnej ulice v Bratislave, ktoré by sa mali po rekonštrukcii opäť sprevádzkovať, pokračujú búracie a prípravné práce. Hlavné mesto zároveň spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a architektmi dolaďuje detaily. Bratislavský magistrát o tom informuje na sociálnej sieti.



"Kým v interiéri kúpeľov pokračujeme s búracími a prípravnými prácami, dolaďujeme všetky detaily tak, aby bol výsledok čo najkvalitnejší a najfunkčnejší," podčiarkuje hlavné mesto.



Obnova kúpeľov má do centra mesta priniesť vnútorné bazény, kaviareň, knižnicu či priestor pre deti, ale aj vonkajší bazén a sauny. Napríklad vonkajší bazén má byť čiastočne prestrešený, pričom má zostať výhľad na obnovený komín z roku 1914 i pôvodné historické parné kotly. "Podobnú architektúru mali napríklad rímske kúpele," podotýka mesto.



Súčasťou vnútornej zóny kúpeľov má byť okrem iného aj suchá sauna. Už v roku 1895 bol na tomto mieste podobný typ sauny – bola to tzv. teplovzdušná komora. Hneď vedľa by mala byť napríklad parná sauna. "Bude pokračovaním kúpeľného okruhu, keď človek ide postupne do bazénov najprv s teplotou 35 stupňov Celzia, potom 38 stupňov Celzia a do posledného bazéna so 40 stupňami Celzia a pokračuje ďalej do parného kúpeľa so 48 stupňami Celzia," približuje magistrát.



Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 a ako kúpele slúžila Bratislavčanom do roku 1994. Ide o jednu z posledných neobnovených národných kultúrnych pamiatok v centre Bratislavy. Spustenie prevádzky kúpeľov sa podľa pôvodných odhadov očakáva v roku 2026.