V internáte pri SOŠ vo Svidníku ubytovali 120 utečencov z Ukrajiny

Svidník 28. februára (TASR) – Najviac utečencov z Ukrajiny prijal v pondelok spomedzi piatich školských internátov v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) internát pri Strednej odbornej škole (SOŠ) polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. Drvivú väčšinu zo 120 ľudí tvoria vysokoškolskí študenti, ktorí nepochádzajú z Ukrajiny, ale v krajine študujú, a časť matky s deťmi.



"Internát má dva trakty. Ubytovali sme ich v jednej časti, naši študenti sú v druhej, čiže sú oddelení. Zabezpečujeme pre nich stravu," uviedol pre TASR zástupca riaditeľa SOŠ Michal Lipinský. Ako povedal, program majú vo svojej réžii, niektorí sa pýtajú na vlak. Chcú odísť do Bratislavy, Viedne a následne do rodnej krajiny.



"Komunikujeme s nimi cez našu učiteľku angličtiny. Máme na chodbách orientačné nápisy v angličtine. Ukazujeme im, kde si čo môžu nakúpiť, všetko je zabezpečené. Ešte máme nejaké voľné miesta, avšak už len pre našich študentov. PSK nám dal stravné jednotky pre 120 ľudí, čiže momentálne to máme vyriešené. Ďalej nevieme, čo bude," doplnil Lipinský.



Núdzové ubytovacie centrá PSK sa v noci z nedele (27. 2.) na pondelok začali zapĺňať prvými utečencami z Ukrajiny. Krajská samospráva centrá zriadila v školských internátoch pri piatich stredných školách v Snine, Vranove nad Topľou, Svidníku, Bardejove a Poprade s celkovou kapacitou viac ako 460 lôžok. Aktuálne na základe usmernenia rezortu vnútra prichýlili 319 utekajúcich. Ide o zariadenia, ktoré v čase prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 slúžili ako karanténne ubytovanie pre repatriantov.