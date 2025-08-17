< sekcia Regióny
V internátoch TUKE a UPJŠ počas leta realizujú viacero prác
V ŠD UPJŠ na Medickej počas letných prázdnin napríklad okrem maľovania rekonštruujú študovne.
Autor TASR
Košice 17. augusta (TASR) - V internátoch Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) realizujú počas leta viacero významnejších opráv v celkovej sume dokopy okolo 830.000 eur bez DPH. Pre TASR to povedal riaditeľ Študentských domov a jedální (ŠDaJ) TUKE Marek Dufala. Renovácie prebiehajú aj v internátoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach na Medickej ulici.
V študentskom domove (ŠD) TUKE na Němcovej ulici opravujú osem študentských buniek a na Rampovej sedem. Na Jedlíkovej 5 realizujú práce v siedmich študentských kuchynkách. Vynovené budú aj chodby v ŠD na Urbánkovej či v internáte na Budovateľskej ulici v Prešove. Vo všetkých ŠD TUKE zároveň vymieňajú nábytok v celkovej sume okolo 185.000 eur. „Financovanie predmetných prác je výlučne z vlastných zdrojov ŠDaJ TUKE. Tieto práce sa plánujú ukončiť do začatia akademického roka,“ uviedol Dufala.
Pripomenul, že v internátoch TUKE je na ubytovanie študentov vyčlenených takmer 5000 lôžok. Dopyt je pritom vyšší ako ponuka. „Aj tento fakt kladne pôsobí na motiváciu študentov, keďže ubytovanie sa prideľuje hlavne na základe dobrého prospechu,“ dodal.
V ŠD UPJŠ na Medickej počas letných prázdnin napríklad okrem maľovania rekonštruujú študovne. Ide o úpravy v hodnote 200.000 eur, ktoré univerzita hradí z vlastných zdrojov. „Práce budú dokončené do začiatku akademického roka 2025/2026, a teda nijako neobmedzia našich študentov. Renovácie študentských domovov pravidelne prispievajú k zvýšeniu kvality ubytovania a príjemného prostredia, v ktorom študenti trávia čas. Študovne zasa poskytujú komfortný priestor, kde sa môžu študenti nerušene venovať študijným povinnostiam,“ povedala pre TASR hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová. Pripomenula, že univerzita má k dispozícii tri internáty s celkovou kapacitou 1760 lôžok.
