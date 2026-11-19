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V Ipeľskej nive pri Brezničke vysadili približne 70 stromov
Výsadba v Ipeľskej nive je súčasťou širších aktivít WWF Slovensko zameraných na obnovu riečnej krajiny.
Autor TASR
Breznička 19. novembra (TASR) - V Ipeľskej nive pri Brezničke v Poltárskom okrese vysadili vo štvrtok približne 70 stromov. Do výsadby sa zapojili miestni obyvatelia, študenti a pedagógovia zo Spojenej školy v Poltári a ochranári. TASR o tom za environmentálnu organizáciu WWF Slovensko informovala Kristína Bocková.
Ako uviedla, jeseň je na výsadbu stromov ideálnym obdobím. „Pôda býva vlhkejšia a stromy môžu svoju energiu sústrediť najmä na tvorbu koreňového systému, ktorý im pomôže lepšie zvládnuť nasledujúce vegetačné obdobie,“ objasnila. Počas štvrtkovej výsadby pribudli na vlhkejšie miesta v blízkosti rieky jelše a bresty, na suchšie stanovištia zase duby a javory. Druhové zloženie tak nadväzuje na jarnú výsadbu, pri ktorej WWF vysádzalo najmä topole a vŕby. Martina Paulíková z WWF Slovensko uviedla, že stromy majú v riečnej krajine nezastupiteľnú úlohu. „Spevňujú brehy, poskytujú tieň, čím pomáhajú znižovať teplotu vody, a vytvárajú priestor pre život mnohých organizmov,“ podotkla.
Výsadbu organizovala WWF v spolupráci s vlastníkom pozemkov a iniciátorom vzniku chráneného územia Ipeľská niva pri Brezničke Jánom Gáborom. Študenti Spojenej školy Poltár sa do sadenia zapojili druhýkrát. Spoločná výsadba je podľa WWF zároveň príležitosťou, ako mladým ľuďom priblížiť praktickú ochranu prírody priamo v teréne.
Bocková poznamenala, že výsadba v Ipeľskej nive je súčasťou širších aktivít WWF Slovensko zameraných na obnovu riečnej krajiny. Počas tohto roka organizácia vysadila približne 400 drevín na viacerých miestach Slovenska. Okrem povodia Ipľa a Hrona pribudli stromy aj v Horných Janíkoch a v okolí Pezinka. Ďalšie výsadby WWF pripravuje aj na východnom Slovensku.
Ipeľská niva pri Brezničke je prvé súkromné chránené územie na Slovensku zamerané na ochranu rieky. Za jeho vznikom je dlhoročná iniciatíva jedného z vlastníkov pozemkov a miestneho rodáka Jána Gábora. Na ploche 12,71 hektára chráni Ipeľská niva jeden z posledných zachovaných úsekov horného Ipľa, a to s mozaikou záplavových lúk, mokradí, brehových porastov a výskytom vzácnych druhov vrátane korunkovky strakatej.
Ako uviedla, jeseň je na výsadbu stromov ideálnym obdobím. „Pôda býva vlhkejšia a stromy môžu svoju energiu sústrediť najmä na tvorbu koreňového systému, ktorý im pomôže lepšie zvládnuť nasledujúce vegetačné obdobie,“ objasnila. Počas štvrtkovej výsadby pribudli na vlhkejšie miesta v blízkosti rieky jelše a bresty, na suchšie stanovištia zase duby a javory. Druhové zloženie tak nadväzuje na jarnú výsadbu, pri ktorej WWF vysádzalo najmä topole a vŕby. Martina Paulíková z WWF Slovensko uviedla, že stromy majú v riečnej krajine nezastupiteľnú úlohu. „Spevňujú brehy, poskytujú tieň, čím pomáhajú znižovať teplotu vody, a vytvárajú priestor pre život mnohých organizmov,“ podotkla.
Výsadbu organizovala WWF v spolupráci s vlastníkom pozemkov a iniciátorom vzniku chráneného územia Ipeľská niva pri Brezničke Jánom Gáborom. Študenti Spojenej školy Poltár sa do sadenia zapojili druhýkrát. Spoločná výsadba je podľa WWF zároveň príležitosťou, ako mladým ľuďom priblížiť praktickú ochranu prírody priamo v teréne.
Bocková poznamenala, že výsadba v Ipeľskej nive je súčasťou širších aktivít WWF Slovensko zameraných na obnovu riečnej krajiny. Počas tohto roka organizácia vysadila približne 400 drevín na viacerých miestach Slovenska. Okrem povodia Ipľa a Hrona pribudli stromy aj v Horných Janíkoch a v okolí Pezinka. Ďalšie výsadby WWF pripravuje aj na východnom Slovensku.
Ipeľská niva pri Brezničke je prvé súkromné chránené územie na Slovensku zamerané na ochranu rieky. Za jeho vznikom je dlhoročná iniciatíva jedného z vlastníkov pozemkov a miestneho rodáka Jána Gábora. Na ploche 12,71 hektára chráni Ipeľská niva jeden z posledných zachovaných úsekov horného Ipľa, a to s mozaikou záplavových lúk, mokradí, brehových porastov a výskytom vzácnych druhov vrátane korunkovky strakatej.