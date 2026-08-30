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V Ipli našli hydrobiológovia chránené ryby aj invázne druhy
Prieskum sa konal na šiestich lokalitách v územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Počas leta zrealizovali hydrobiológovia na území Horný tok Ipľa ichtyologický prieskum. Našli tam ryby európskeho významu, ale aj invázne druhy. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR o tom informovala na svojom webe.
Prieskum sa konal na šiestich lokalitách v územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Cieľom bolo overiť výskyt a stav rýb, ktoré sú chránené. „Zaznamenané boli druhy európskeho významu - mrena karpatská, mrena severná, pĺž podunajský, pĺž vrchovský, lopatka dúhová, hrúz Kesslerov, hrúz Vladykov,“ priblížila ŠOP. Z vodných bezstavovcov našli na viacerých lokalitách európsky významný druh lastúrnika, a to korýtko riečne. Spomedzi inváznych druhov zaznamenali hrúzovca sieťovaného a slnečnicu pestrú.
„Ichtyologický prieskum preukázal výskyt chránených druhov rýb tvoriacich predmet ochrany územia európskeho významu a priniesol informácie o ich zastúpení, potrebné pre vyhodnotenie priaznivého stavu a pre spracovanie programu starostlivosti o územie európskeho významu,“ dodali ochranári.
Prieskum sa konal na šiestich lokalitách v územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Cieľom bolo overiť výskyt a stav rýb, ktoré sú chránené. „Zaznamenané boli druhy európskeho významu - mrena karpatská, mrena severná, pĺž podunajský, pĺž vrchovský, lopatka dúhová, hrúz Kesslerov, hrúz Vladykov,“ priblížila ŠOP. Z vodných bezstavovcov našli na viacerých lokalitách európsky významný druh lastúrnika, a to korýtko riečne. Spomedzi inváznych druhov zaznamenali hrúzovca sieťovaného a slnečnicu pestrú.
„Ichtyologický prieskum preukázal výskyt chránených druhov rýb tvoriacich predmet ochrany územia európskeho významu a priniesol informácie o ich zastúpení, potrebné pre vyhodnotenie priaznivého stavu a pre spracovanie programu starostlivosti o územie európskeho významu,“ dodali ochranári.