V Ivanke pri Dunaji zrekonštruujú verejné osvetlenie

Ivanka pri Dunaji 4. novembra (TASR) - V Ivanke pri Dunaji v okrese Senec zrekonštruujú verejné osvetlenie. Oznámil to starosta Vladimír Letenay s tým, že v najbližších mesiacoch bude spustená prvá etapa prác.



"Zmluvná cena diela je 1.549.422,01 eura bez DPH. Zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy v lehote 60 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti," spresnil starosta. Zmluva o dielo medzi obcou a zhotoviteľom nadobudla účinnosť 19. októbra.



Do júna 2022 sa bude realizovať prvá etapa obnovy existujúceho verejného osvetlenia. Do apríla 2023 sa v rámci druhej etapy počíta s rozšírením verejného osvetlenia, inštaláciou kamerového systému, elektronabíjacích staníc pre elektrobicykle. Do októbra 2026 sa v rámci tretej etapy prác plánuje s ďalším rozšírením verejného osvetlenia v obci.