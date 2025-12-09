Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. december 2025Meniny má Izabela
< sekcia Regióny

V izbe mu našli marihuanu: Už čelí obvineniu

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Našli u neho viac ako 650 gramov sušenej konopy.

Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 9. decembra (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom obvinil 37-ročného muža zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Našli u neho viac ako 650 gramov sušenej konopy. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Policajti zasahovali v obci v okrese Nové Mesto nad Váhom na základe oznámenia o domácich nezhodách. V izbe obvineného našli 654 gramov rastliny rodu cannabis, ktoré prechovával bez povolenia. Sušinu si muž zaobstaral v októbri v Českej republike.

Obvinenému policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci

STREĽBA V NÁKUPNOM CENTRE: Tínedžer pálil z brokovnice

Týždenník: Omyl pána prezidenta

ÚTOK V BRNE: Pobodaná žena zomrela na mieste