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V Iži sa začína medzinárodná letná škola archeológie
Pod vedením Jána Rajtára z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Miroslavy Daňovej z Trnavskej univerzity v Trnave získajú mladí výskumníci prax priamo v teréne.
Autor TASR
Iža 6. júla (TASR) - V priestoroch rímskeho vojenského tábora v Iži v okrese Komárno sa v pondelok začína prvý turnus medzinárodnej letnej archeologickej školy. Na vzdelávacom projekte Archaeological Summer School at the UNESCO World Heritage Site sa zúčastnia desiatky študentov archeológie a histórie z Čiech, Maďarska a Slovenska.
Pod vedením Jána Rajtára z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Miroslavy Daňovej z Trnavskej univerzity v Trnave získajú mladí výskumníci prax priamo v teréne. „Hlavným cieľom letnej školy je preklenúť priepasť medzi univerzitnou teóriou a reálnym archeologickým výskumom. Projekt sa komplexne zameriava na moderné metódy terénneho výskumu, reštaurovanie, ochranu pamiatok a ich modernú prezentáciu verejnosti. Pozornosť sa sústredí na severnú panónsku hranicu Limes Romanus, ktorej je tábor v Iži kľúčovou súčasťou,“ priblížila Daňová.
Projekt je súčasťou medzinárodnej spolupráce krajín V4 a spája akademický sektor s rozvojom lokálneho turizmu. Jeho program zahŕňa okrem samotných vykopávok aj odborné prednášky, špecializované workshopy, panelové diskusie a študijné cesty a exkurzie.
Rímska pevnosť v Iži je v súčasnosti múzeom pod šírym nebom. Účastníci letnej školy sa preto aktívne zapoja aj do sprievodcovských služieb pre domácich i zahraničných turistov. „Týmto spôsobom projekt rozvíja sociálnu a kultúrnu spoluprácu, spája mladých odborníkov s miestnou komunitou a pomáha budovať trvalé profesionálne aj osobné vzťahy naprieč krajinami Vyšehradskej štvorky a celej Európskej únie,“ pripomenula Daňová.
Ako doplnila, projekt Trnavskej univerzity získal podporu od Medzinárodného vyšehradského fondu a jeho partnermi sú Archeologický ústav SAV, Karlova univerzita v Prahe, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita ELTE v Budapešti, Podunajské múzeum v Komárne a obec Iža.
Pod vedením Jána Rajtára z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Miroslavy Daňovej z Trnavskej univerzity v Trnave získajú mladí výskumníci prax priamo v teréne. „Hlavným cieľom letnej školy je preklenúť priepasť medzi univerzitnou teóriou a reálnym archeologickým výskumom. Projekt sa komplexne zameriava na moderné metódy terénneho výskumu, reštaurovanie, ochranu pamiatok a ich modernú prezentáciu verejnosti. Pozornosť sa sústredí na severnú panónsku hranicu Limes Romanus, ktorej je tábor v Iži kľúčovou súčasťou,“ priblížila Daňová.
Projekt je súčasťou medzinárodnej spolupráce krajín V4 a spája akademický sektor s rozvojom lokálneho turizmu. Jeho program zahŕňa okrem samotných vykopávok aj odborné prednášky, špecializované workshopy, panelové diskusie a študijné cesty a exkurzie.
Rímska pevnosť v Iži je v súčasnosti múzeom pod šírym nebom. Účastníci letnej školy sa preto aktívne zapoja aj do sprievodcovských služieb pre domácich i zahraničných turistov. „Týmto spôsobom projekt rozvíja sociálnu a kultúrnu spoluprácu, spája mladých odborníkov s miestnou komunitou a pomáha budovať trvalé profesionálne aj osobné vzťahy naprieč krajinami Vyšehradskej štvorky a celej Európskej únie,“ pripomenula Daňová.
Ako doplnila, projekt Trnavskej univerzity získal podporu od Medzinárodného vyšehradského fondu a jeho partnermi sú Archeologický ústav SAV, Karlova univerzita v Prahe, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita ELTE v Budapešti, Podunajské múzeum v Komárne a obec Iža.