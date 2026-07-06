Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. júl 2026Meniny má Patrik, Patrícia
< sekcia Regióny

V Iži sa začína medzinárodná letná škola archeológie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Zachar

Pod vedením Jána Rajtára z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Miroslavy Daňovej z Trnavskej univerzity v Trnave získajú mladí výskumníci prax priamo v teréne.

Autor TASR
Iža 6. júla (TASR) - V priestoroch rímskeho vojenského tábora v Iži v okrese Komárno sa v pondelok začína prvý turnus medzinárodnej letnej archeologickej školy. Na vzdelávacom projekte Archaeological Summer School at the UNESCO World Heritage Site sa zúčastnia desiatky študentov archeológie a histórie z Čiech, Maďarska a Slovenska.

Pod vedením Jána Rajtára z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Miroslavy Daňovej z Trnavskej univerzity v Trnave získajú mladí výskumníci prax priamo v teréne. „Hlavným cieľom letnej školy je preklenúť priepasť medzi univerzitnou teóriou a reálnym archeologickým výskumom. Projekt sa komplexne zameriava na moderné metódy terénneho výskumu, reštaurovanie, ochranu pamiatok a ich modernú prezentáciu verejnosti. Pozornosť sa sústredí na severnú panónsku hranicu Limes Romanus, ktorej je tábor v Iži kľúčovou súčasťou,“ priblížila Daňová.

Projekt je súčasťou medzinárodnej spolupráce krajín V4 a spája akademický sektor s rozvojom lokálneho turizmu. Jeho program zahŕňa okrem samotných vykopávok aj odborné prednášky, špecializované workshopy, panelové diskusie a študijné cesty a exkurzie.

Rímska pevnosť v Iži je v súčasnosti múzeom pod šírym nebom. Účastníci letnej školy sa preto aktívne zapoja aj do sprievodcovských služieb pre domácich i zahraničných turistov. „Týmto spôsobom projekt rozvíja sociálnu a kultúrnu spoluprácu, spája mladých odborníkov s miestnou komunitou a pomáha budovať trvalé profesionálne aj osobné vzťahy naprieč krajinami Vyšehradskej štvorky a celej Európskej únie,“ pripomenula Daňová.

Ako doplnila, projekt Trnavskej univerzity získal podporu od Medzinárodného vyšehradského fondu a jeho partnermi sú Archeologický ústav SAV, Karlova univerzita v Prahe, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita ELTE v Budapešti, Podunajské múzeum v Komárne a obec Iža.
.

Neprehliadnite

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda

Program osemfinále MS v noci z pondelka 6. na utorok 7. júla

Prezident: Odkazom vierozvestcov je nezávislosť a rovnoprávnosť

Raši: Odkaz sv. Cyrila a Metoda je aktuálnejší než kedykoľvek predtým