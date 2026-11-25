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V Jablonici obnovili vysadením 70 stromov pôvodnú Dúbravskú alej
Nové stromy vysadili pozdĺž cesty smerom k lokalite Dúbrava.
Autor TASR
Jablonica 25. novembra (TASR) - V katastri obce Jablonica v okrese Senica pribudlo 70 ovocných stromov. Výsadbu starých a odolných odrôd jabloní a ringlôt zrealizovali dobrovoľníci v rámci projektu Dúbravská alej. Jeho cieľom je obnoviť miesto, kde sa v minulosti nachádzala pôvodná ovocná remízka. Informovala o tom samospráva.
Nové stromy vysadili pozdĺž cesty smerom k lokalite Dúbrava. Alej má v budúcnosti spríjemniť prechádzky obyvateľom aj návštevníkom obce. Zároveň má prispieť k zvýšeniu biodiverzity, vytvoreniu biokoridoru a poskytnúť prirodzené útočisko pre miestnu zver a vtáctvo.
Výsadba sa uskutočnila formou dobrovoľníckej brigády. Zapojili sa do nej členovia Poľovníckeho združenia Jablonica, Dobrovoľného hasičského zboru Jablonica a ďalší obyvatelia obce. Dobrovoľníci zabezpečili prípravu aj samotnú výsadbu stromov.
Súčasťou iniciatívy je aj následná starostlivosť o mladé dreviny, na ktorej sa budú podieľať dobrovoľníci. Cieľom je zabezpečiť, aby sa stromy v nasledujúcich rokoch dobre ujali.
Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja z dotačného programu Podpora aktivít obcí na území Trnavského kraja.
Nové stromy vysadili pozdĺž cesty smerom k lokalite Dúbrava. Alej má v budúcnosti spríjemniť prechádzky obyvateľom aj návštevníkom obce. Zároveň má prispieť k zvýšeniu biodiverzity, vytvoreniu biokoridoru a poskytnúť prirodzené útočisko pre miestnu zver a vtáctvo.
Výsadba sa uskutočnila formou dobrovoľníckej brigády. Zapojili sa do nej členovia Poľovníckeho združenia Jablonica, Dobrovoľného hasičského zboru Jablonica a ďalší obyvatelia obce. Dobrovoľníci zabezpečili prípravu aj samotnú výsadbu stromov.
Súčasťou iniciatívy je aj následná starostlivosť o mladé dreviny, na ktorej sa budú podieľať dobrovoľníci. Cieľom je zabezpečiť, aby sa stromy v nasledujúcich rokoch dobre ujali.
Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja z dotačného programu Podpora aktivít obcí na území Trnavského kraja.