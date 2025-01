V Jablonici plánujú zrekonštruovať atletickú dráhu pri základnej škole

Jablonica 23. januára (TASR) - Obec Jablonica v okrese Senica plánuje zrekonštruovať atletickú dráhu pri základnej škole na Školskej ulici za takmer 196.000 eur s DPH. Prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa, výsledkom bolo uzatvorenie zmluvy. Samospráva aktuálne čaká na stanovisko Fondu na podporu športu (FPSP) k žiadosti o dotáciu. TASR to uviedol Martin Štvrtecký z úseku verejného obstarávania, európskych fondov, grantov, dotácií a správy IT obce.



"Máme podanú žiadosť o dotáciu na Fonde na podporu športu, čakáme na stanovisko," objasnil. Predmetom zákazky je podľa informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie rekonštrukcia pôvodnej atletickej dráhy (antuka). Pôvodné vrstvy budú nahradené novými vrstvami a športovým polyuretánový povrchom (EPDM), ktorý je trvale elastický a zabezpečuje vhodnú absorpciu nárazov. Súčasťou objektu je aj rekonštrukcia sektoru pre skok do výšky.



Celkový rozpočet je podľa Štvrteckého 195.815,75 eura s DPH. Financovaný má byť z dotácie FPSP so spoluúčasťou obce vo výške 25 percent. Vo verejnej súťaži vyhrala spoločnosť Vaat s najnižšou cenovou ponukou vo výške 137.530,69 eura s DPH. Prípadná realizácia by mala trvať štyri mesiace od prebratia staveniska.