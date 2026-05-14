Štvrtok 14. máj 2026
V Jablonove nad Turňou odstraňujú rušeň po vlaňajšej nehode rýchlikov

Foto z miesta. Foto: Hasičský a záchranný zbor﻿

K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo vlani 13. októbra.

Jablonov nad Turňou 14. mája (TASR) - V Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava sa vo štvrtok začalo s odstraňovaním rušňa, ktorý ostal po zrážke dvoch rýchlikov z vlaňajšieho októbra v zráze niekoľko desiatok metrov pod úrovňou trate. Premávka na trati je v danom úseku zastavená. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Príslušníci HaZZ dnes začali s prípravnými a organizačnými činnosťami súvisiacimi s vyslobodzovaním dráhového vozidla, ktoré havarovalo v októbri minulého roku v katastri obce Jablonov nad Turňou. Po sústredení techniky a oboznámení sa s postupom prác sa príslušníci presunuli na miesto zásahu, kde sa začali vyslobodzovacie práce, ktoré v súčasnosti stále prebiehajú,“ uviedli hasiči.

Na mieste asistujú aj policajti z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Ako uvideli na sociálnej sieti, ich úlohou je zabezpečiť verejný poriadok, ako aj bezpečný príjazd a výjazd techniky na cestu. „Ide o technicky náročný zásah, pri ktorom je dôležitá koordinácia všetkých zložiek a bezpečnosť ľudí pracujúcich v teréne,“ dodala polícia.

K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo vlani 13. októbra. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko zranených a 71 ľahko zranených osôb. Ešte v decembri bol z miesta nehody odstránený poškodený vozeň a palivová nádrž rušňa.

Podľa záverov vyšetrovania Ministerstva dopravy (MD) SR bolo príčinou nehody nerešpektovanie návesti „Stoj“ jedným z rýchlikov, minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) pred časom konštatoval, že rušňovodič mal zapnutý YouTube. Polícia zrážku vlakov naďalej vyšetruje.

