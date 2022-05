V Jaguari Land Rover maturovali prví študenti duálneho vzdelávania

Nitra 6. mája (TASR) – V Tréningovej akadémii podniku Jaguar Land Rover Slovakia v Nitre sa v priebehu 4. a 5. mája prvýkrát konala praktická časť maturitných skúšok študentov Súkromnej strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej DSA v Nitre. Pred odbornou komisiou svoje projekty obhajovalo 16 z nich. Šlo o študentov, ktorí sú zapojení do duálneho vzdelávania s automobilkou.



Deväť maturantov už čoskoro nastúpi do automobilky, ďalší siedmi budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. „Odborná príprava v SOŠ DSA je na takej úrovni, že absolventi sú ihneď po nástupe schopní uspieť pri údržbe alebo inžinieringu jednotlivých zariadení v lakovni, karosárni aj montáži vozidiel,“ uviedol vedúci inštruktor pre duálne vzdelávanie v nitrianskom závode Vladimír Černák.



Na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA v Nitre v súčasnosti študuje 64 študentov, 54 z nich v odbore mechanik – mechatronik a desať v odbore autotronik. Štúdium na škole prebieha počas prvých dvoch rokov ako praktický výcvik v regionálnom tréningovom centre. V treťom ročníku prichádzajú študenti na praktický výcvik do závodu automobilky a v štvrtom ročníku chodia priamo do jednotlivých technologických prevádzok.